Η Ναταλία έχει… χάσει 22 Σκωτσέζους τουρίστες, ο Θωμάς έχει ερωτική απογοήτευση, ο Στέφανος δεν έχει «έμπνευση» και η Λουκία φέρνει στο σπίτι το νέο της αμόρε…
Ο Στέφανος έχει writer’s block δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Σκέφτεται μήπως αλλάξει δουλειά. Η Ναταλία στο γραφείο έχασε 22 Σκωτσέζους τουρίστες που κατέβηκαν από το hop on hop off λεωφορείο αλλά δεν ξαναεμφανίστηκαν. Τους ψάχνουν με τον Σταύρο. Ο Θωμάς είναι χάλια γιατί η Ντίνα πήγε σε άλλον συμμαθητή της να διαβάσουν μαθηματικά. Ερμής και Άλεξ αποφασίζουν να φτιάξουν κρουασανάκια σοκολάτας για να γλυκάνουν τους δικούς του αλλά καταλήγουν σε αλευροπόλεμο. Η Ναταλία προσπαθεί να επιβάλει την τάξη όταν έχει μια απρόσμενη επίσκεψη.
Στο επεισόδιο της Κυριακής…
Στο σπίτι είναι η γιαγιά Λουκία που αλλοίμονο αν την φωνάξουν γιαγιά. Ότι έχουν μάθει τα παιδιά ως τώρα τα ξεχνάνε γιατί η Λουκία τους κάνει όλα τα χατίρια και τα κακομαθαίνει
Στο ρόλο του Χάρη, ο Κώστας Κόκλας.
Δείτε το trailer: https://youtu.be/5qg9BCVXbzQ?si=ZsvivHZFY1rQMIyT
Οικογενειακή κωμική σειρά παραγωγής 2025-2026
Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης
Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράντζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.
Παραγωγή: Primavisione
Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»
Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky
Production: Papatanice – Good Job Nicky
«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00
Πηγή: tvnea.com