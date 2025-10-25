2025-10-25 09:00:01
Φωτογραφία για «Τρομεροί γονείς» έρχεται Σάββατο και Κυριακή στον ALPHA



Η Ναταλία έχει… χάσει 22 Σκωτσέζους τουρίστες, ο Θωμάς έχει ερωτική απογοήτευση, ο Στέφανος δεν έχει «έμπνευση» και η Λουκία φέρνει στο σπίτι το νέο της αμόρε…

Ο Στέφανος έχει writer’s block δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Σκέφτεται μήπως αλλάξει δουλειά. Η Ναταλία στο γραφείο έχασε 22 Σκωτσέζους τουρίστες που κατέβηκαν από το hop on hop off λεωφορείο αλλά δεν ξαναεμφανίστηκαν. Τους ψάχνουν με τον Σταύρο. Ο Θωμάς είναι χάλια γιατί η Ντίνα πήγε σε άλλον συμμαθητή της να διαβάσουν μαθηματικά. Ερμής και Άλεξ αποφασίζουν να φτιάξουν κρουασανάκια σοκολάτας για να γλυκάνουν τους δικούς του αλλά καταλήγουν σε αλευροπόλεμο. Η Ναταλία προσπαθεί να επιβάλει την τάξη όταν έχει μια απρόσμενη επίσκεψη.

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Στο σπίτι είναι η γιαγιά Λουκία που αλλοίμονο αν την φωνάξουν γιαγιά. Ότι έχουν μάθει τα παιδιά ως τώρα τα ξεχνάνε γιατί η Λουκία τους κάνει όλα τα χατίρια και τα κακομαθαίνει

. Η Ναταλία φοβάται ότι ίσως δεν ήρθε μόνο για την εκδρομή με τους συμμαθητές της αλλά για να μείνει μόνιμα μαζί τους. Η Λουκία όμως του επιφυλάσσει μια μεγαλύτερη έκπληξη, ειδικά στο γιο της, όταν θα εμφανιστεί ο Χάρης, το νέο της αμόρε… Η Λίλα έρχεται στο σπίτι και φτιάχνει τα νύχια της Λουκίας έχοντας κατά νου να της ζητήσει μια εξυπηρέτηση. Ο Θωμάς για να ρίξει την Ντίνα γράφεται να κάνει Νιντζούτσου που κάνει κι αυτή. Αποφασίζουν αντί να πάνε στην εκδρομή της τάξης να πάνε κάπου οι δυο τους. Θα τα καταφέρουν; Η Ναταλία βγαίνει ραντεβού με έναν απ’ τους συμμαθητές της.



Στο ρόλο του Χάρη, ο Κώστας Κόκλας.

Δείτε το trailer: https://youtu.be/5qg9BCVXbzQ?si=ZsvivHZFY1rQMIyT

Οικογενειακή κωμική σειρά παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράντζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00



Πηγή: tvnea.com
