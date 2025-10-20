2025-10-20 12:11:58
Στην prime time ζώνη της Κυριακής, το «The Voice» κατάφερε να κυριαρχήσει στο δυναμικό κοινό 18-54, συγκεντρώνοντας 20,1% τηλεθέαση και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης. Η μεγάλη επιτυχία του talent show δείχνει ότι το κοινό συνεχίζει να το προτιμά, αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες επιλογές της βραδιάς.

Πολύ κοντά ακολούθησε η δημοφιλής σειρά «Τα Φαντάσματα», με ποσοστό 19,5%, που κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών υψηλό, ενώ η πρεμιέρα της νέας σειράς «IQ 160» σημείωσε σεβαστή τηλεθέαση 15,8%, υποδεικνύοντας ότι η παραγωγή του ΣΚΑΪ κεντρίζει το ενδιαφέρον και δημιουργεί προσδοκίες για το μέλλον.

Στην ψυχαγωγική και κινηματογραφική ζώνη, το παιχνίδι «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 10,5%, ενώ η ελληνική ταινία στο STAR περιορίστηκε οριακά στο 10,4%. Η σειρά «Η Γη της Ελιάς» κράτησε το κοινό της με 9,6%.

Πιο χαμηλά στην τηλεθέαση βρέθηκε η σειρά του ALPHA «Τρομεροί Γονείς» αφού σημείωσε 8,8%, η επανάληψη του «The Road Show» περιορίστηκε στο 6,5%, ενώ η ξένη ταινία του ALPHA άγγιξε το 6,9%. Το «Super Μπάλα Live» έμεινε στο 5%, το «Grande league» στο 2,4%, και η «Αθλητική Κυριακή» στην ΕΡΤ1 στο μόλις 1,2%.

Συνολικά, η χθεσινή prime time ζώνη επιβεβαίωσε την κυριαρχία των established προγραμμάτων, με το The Voice να επιμένει στην κορυφή, ενώ οι νέες σειρές και οι επαναλήψεις προσπαθούν να κερδίσουν χώρο σε ένα ανταγωνιστικό τηλεοπτικό τοπίο.



Πηγή: tvnea.com
