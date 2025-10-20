





Η νέα εκπομπή του OPEN, «Ώρα για Ψυχαγωγία», έκανε πρεμιέρα με παρουσιαστή τον Θανάση Πάτρα, επιχειρώντας να δώσει μια πιο χαλαρή, ευδιάθετη νότα στα μεσημέρια του σταθμού. Είναι θετικό το ότι το κανάλι επιμένει να επενδύει στην ψυχαγωγία, ειδικά σε μια ζώνη που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από πολλά πειράματα και αλλαγές.

Ωστόσο, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο φαίνεται πως η εκπομπή δεν τολμά ιδιαίτερα σε περιεχόμενο. Στηρίζεται κυρίως στην αναπαραγωγή θεμάτων από την τηλεοπτική και lifestyle επικαιρότητα, χωρίς να προσφέρει πολλές αποκλειστικότητες ή δικά της ρεπορτάζ. Το αποτέλεσμα είναι μια ευχάριστη, αλλά γνώριμη συνταγή, που περισσότερο σχολιάζει ό,τι συμβαίνει αλλού παρά δημιουργεί η ίδια αφορμές για συζήτηση.

Η σκηνοθεσία και το ύφος θυμίζουν πολύ παλιότερες εκπομπές, όπως το ΦΜ Live των Φώτη και Μαρίας, το Όλα του Θέμου Αναστασιάδη και το Δέστε Τους του Alpha. Είναι σαν ένα μείγμα παλαιών προγραμμάτων, που ενώ προσπαθεί να «παντρέψει» γνώριμες τηλεοπτικές φόρμες, δεν έχει ακόμη αποκτήσει δική του ταυτότητα.

Ένα μεγάλο φάουλ είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Ρε παιδιά, εκεί στο OPEN, καθόλου φαντασία στους τίτλους; Μοιάζει με επιλογή της τελευταίας στιγμής — απλός, αναμενόμενος και χωρίς ίχνος ευρηματικότητας. Σε μια εποχή που η τηλεόραση χρειάζεται φρεσκάδα, τέτοιοι τίτλοι απλώς περνούν απαρατήρητοι.

Ο Θανάσης Πάτρας, πάντως, παραμένει το δυνατό χαρτί της εκπομπής. Είναι άνετος, ευγενής και έχει την εμπειρία να κρατά το ρυθμό, όμως δύσκολα θα καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις σε ένα τηλεοπτικό τοπίο γεμάτο από οικείες, επαναλαμβανόμενες εικόνες.

Συνολικά, η «Ώρα για Ψυχαγωγία» είναι μια καλοπροαίρετη και ευχάριστη προσπάθεια, που δίνει χαμόγελο και θετική ενέργεια στο μεσημέρι. Όμως, αν το OPEN θέλει πραγματικά να ξεχωρίσει, θα πρέπει να επενδύσει σε κάτι πιο φρέσκο, πιο τολμηρό και —σίγουρα— πιο ευφάνταστο, ξεκινώντας από τις βασικές του επιλογές.

Πηγή: tvnea.com