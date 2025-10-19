





Το πιο λαμπερό μουσικό show της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! Το «Just the 2 of Us» κάνει δυναμικό comeback στη συχνότητα του Open, με παρουσιαστή –όπως πάντα– τον Νίκο Κοκλώνη. Το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, που χάρισε αξέχαστες στιγμές σε κοινό και διαγωνιζόμενους, επιστρέφει για μια ακόμα σεζόν γεμάτη τραγούδι, χιούμορ και εκπλήξεις.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν, με την παραγωγή να ετοιμάζει εντατικά το μεγάλο comeback του show, το οποίο θα προβάλλεται και φέτος τα Σάββατα μέσα από τη συχνότητα του Open.

Όπως όλα δείχνουν, η κριτική επιτροπή θα παραμείνει ίδια, διατηρώντας την επιτυχημένη «συνταγή» που αγαπήθηκε από το κοινό, ενώ και η παρουσίαση θα βρίσκεται –φυσικά– στα χέρια του Νίκου Κοκλώνη, που έχει συνδέσει το όνομά του με το J2US.

Ο παραγωγός και παρουσιαστής επιστρέφει με ανανεωμένη διάθεση και υπόσχεται ένα show ακόμα πιο εντυπωσιακό, με λαμπερούς καλεσμένους, ανατρεπτικά ντουέτα και πολλές τηλεοπτικές εκπλήξεις.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρεμιέρα αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου (ίσως και λίγο νωρίτερα), σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη ενός ακόμα Σαββατόβραδου γεμάτου μουσική, γέλιο και… Just the 2 of Us!

Πηγή: tvnea.com