ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ IEPOY NAOY AΓIOY ΣΠYPIΔΩNOΣ AETOY ΣTON EΠIXEIPHMATIA κ ΣΩZO
2025-10-24 19:42:14
O ΠPOEΔPOΣ KAI TO EKKΛHΣIAΣTIKO ΣYMBOYΛIO IEPOY NAOY AΓIOY ΣΠYPIΔΩNOΣ AETOY EYXAPIΣTOYME ΘEPMA TON EΠIXEIPHMATIA KYPIO ΣΩZO ΓIA THN ΠPOΣΦOPA TOY 30 KAΘIΣMATA ΣTON AΓIO ΔHMHTPIO
