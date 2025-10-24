





Ένα σημαντικό κεφάλαιο για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 κλείνει, καθώς ο Αντώνης Παπαδάκης, ανιψιός του γνωστού δημοσιογράφου και παρουσιαστή Γιώργου Παπαδάκη, αποχωρεί με δική του απόφαση από τον σταθμό, ύστερα από 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Ο Αντώνης Παπαδάκης υπήρξε για χρόνια βασικό στέλεχος της εκπομπής και στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1.

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων για το «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση αναπροσαρμογής. Το κανάλι, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει σημαντικές αλλαγές τόσο στο concept όσο και στη σύνθεση της ομάδας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα νούμερα τηλεθέασης των τελευταίων εβδομάδων.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις για την ενίσχυση της παραγωγής με νέα πρόσωπα και φρέσκες ιδέες, με στόχο την ανανέωση του format και την επαναπροσέγγιση του κοινού.

Ο Αντώνης Παπαδάκης, πάντως, έχει ήδη βρει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, κάτι που αποκάλυψε ο ίδιος μέσω των social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Θα τα λέμε αλλού».

Η αποχώρησή του, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες δομικές αλλαγές στην εκπομπή, σηματοδοτεί μια μεταβατική περίοδο για τον ΑΝΤ1, όπου τίποτα δεν θεωρείται πλέον δεδομένο — ούτε τα πρόσωπα, ούτε οι ρόλοι, ούτε οι τηλεοπτικές σταθερές δεκαετιών.

Πηγή: tvnea.com