Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ένα όραμα του κλάδου παίρνει πλέον σάρκα και οστά: Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου έχει ξεκινήσει την λειτουργία του και οι εγγραφές έχουν αρχίσει.

Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση, τους σκοπούς, τα όργανα λειτουργίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια όπως για το δικαίωμα υπαγωγής, το χρόνο ασφάλισης, τις εισφορές κλπ. του Ταμείου οι συνάδελφοι μπορούν ανατρέχουν στις ιστοσελίδες teapfs.gr  και pfs.iorp–benefits.com.

Επισυνάπτουμε το φυλλάδιο (πατήστε εδώ) με απαντήσεις στα πιο σημαντικά ερωτήματα για τα οφέλη της συμμετοχής στο Ταμείο

και

Το ενημερωτικό spot του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για το Ταμείο

https://www.youtube.com/watch?v=FAdbpaqYU-4

 



O Π.Φ.Σ. έχει αναλάβει την επικοινωνία για την προώθηση του ταμείου με τη δημιουργία ειδικού περίπτερου στα περιφερειακά συνέδρια, τη διανομή σχετικού υλικού και τη διενέργεια στοχευμένων ομιλιών ανά την Ελλάδα από τους εκπροσώπους, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον επενδυτικό σύμβουλο του Ταμείου.

Πρόκειται για έναν θεσμό που όλοι τον οραματιστήκαμε και τον κάναμε πράξη, που στοχεύει να αλλάξει τη ζωή μας από σήμερα και για τις επόμενες δεκαετίες.

Ένα εγχείρημα το οποίο πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι, όχι ως μια εισφορά αλλά ως μία σημαντική επένδυση για το μέλλον μας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


