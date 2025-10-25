Η Broadcom ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου 2025 τα πρώτα τσιπ Wi-Fi 8 (802.11bn) της βιομηχανίας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στην ασύρματη συνδεσιμότητα. Τα νέα ολοκληρωμένα κυκλώματα απευθύνονται σε οικιακούς και επαγγελματικούς δρομολογητές, καθώς και σε κινητές συσκευές όπως smartphones, φορητοί υπολογιστές και αυτοκίνητα. Σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές που επικεντρώνονταν στην ταχύτητα, το Wi-Fi 8 στοχεύει στην υπερυψηλή αξιοπιστία (Ultra High Reliability) με έμφαση στη σταθερότητα σύνδεσης και τη μείωση του χρόνου απόκρισης.

Τέσσερα μοντέλα για διαφορετικές χρήσεις

Η οικογένεια Wi-Fi 8 της Broadcom περιλαμβάνει το BCM43109 για φορητές συσκευές, το BCM6718 για οικιακούς και δρομολογητές παρόχων, και τα BCM43840 με BCM43820 για επαγγελματικές εφαρμογές

. Το BCM43109 ξεχωρίζει ως ολοκληρωμένη λύση, συνδυάζοντας Wi-Fi 8 διπλής ροής δεδομένων, Bluetooth 6.0 και υποστήριξη 802.15.4 για πρωτόκολλα όπως OpenThread και ZBOSS. Η διαμόρφωση δύο ροών (2×2) υποστηρίζει κανάλια έως 320 MHz στις ζώνες 5 GHz και 6 GHz, με μέγιστες ταχύτητες έως 5 Gbps σε μονής ζώνης λειτουργία και 5,25 Gbps σε λειτουργία διπλής ροής ταυτόχρονων ζωνών (RSDB).Χαρακτηριστικά για δρομολογητές

Το BCM6718 απευθύνεται σε οικιακά δίκτυα και προσφέρει διαμόρφωση τεσσάρων ροών (4×4) με εύρος ζώνης έως 320 MHz και μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης 11,5 Gbps. Υποστηρίζει διαμόρφωση 4K-QAM και τριπλής ζώνης λειτουργία στα 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz. Οι προηγμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μειώνουν την κατανάλωση έως 30%, ενώ η ψηφιακή προ-παραμόρφωση τρίτης γενιάς (digital pre-distortion) μειώνει την κατανάλωση αιχμής κατά 25%. Το τσιπ ενσωματώνει βελτιώσεις ευαισθησίας δέκτη που επιτρέπουν ταχύτερες μεταφορτώσεις αρχείων.

Λύσεις για επαγγελματικά δίκτυα

Τα BCM43840 και BCM43820 στοχεύουν σε επαγγελματικά σημεία πρόσβασης, με το πρώτο να προσφέρει διαμόρφωση 4×4 και μέγιστη ταχύτητα 11,5 Gbps, ενώ το δεύτερο παρέχει διαμόρφωση 2×2 για ανάλυση δικτύου και ταχύτητα έως 5,76 Gbps. Και τα δύο υποστηρίζουν προηγμένη παρακολούθηση τοποθεσίας και διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με το BCM6718. Μια βασική διαφορά έγκειται στο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας, με το BCM43840 να προσφέρει βιομηχανική έκδοση για λειτουργία από -40°C έως 85°C.

Έμφαση στην αξιοπιστία αντί της ταχύτητας

Το Wi-Fi 8 διατηρεί την ίδια θεωρητική μέγιστη ταχύτητα με το Wi-Fi 7, περίπου 23 Gbps, αλλά επικεντρώνεται στη βελτίωση της πραγματικής απόδοσης υπό δύσκολες συνθήκες. Το πρότυπο IEEE 802.11bn στοχεύει σε αύξηση 25% στην απόδοση, μείωση 25% στο χρόνο απόκρισης (latency) για το 95ο εκατοστημόριο και μείωση 25% στην απώλεια πακέτων σε σχέση με το Wi-Fi 7. Νέες λειτουργίες όπως η δυναμική λειτουργία υποζωνών (Dynamic Sub-band Operation), η πρόσβαση σε μη πρωτεύοντα κανάλια (Non-Primary Channel Access) και ο συντονισμός μεταξύ σημείων πρόσβασης (Inter-AP Coordination) βελτιώνουν την απόδοση σε πυκνά δίκτυα.

Μηχανή τηλεμετρίας για τεχνητή νοημοσύνη

Όλα τα τσιπ Wi-Fi 8 της Broadcom ενσωματώνουν τη μηχανή τηλεμετρίας BroadStream με επιτάχυνση υλικού, η οποία συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση του δικτύου, τη συμπεριφορά συσκευών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο άκρο του δικτύου (edge) ή στο σύννεφο, με εφαρμογές όπως η βελτιστοποίηση της ποιότητας εμπειρίας χρήστη (Quality of Experience), η ανίχνευση ανωμαλιών ασφαλείας και η προβλεπτική συντήρηση.

Διαθεσιμότητα και προοπτικές

Τα τσιπ Wi-Fi 8 της Broadcom διανέμονται ήδη ως δείγματα σε επιλεγμένους συνεργάτες, ενώ η πνευματική ιδιοκτησία (IP) είναι διαθέσιμη για αδειοδότηση σε κατασκευαστές συσκευών IoT, αυτοκινήτων και φορητών συσκευών. Η εταιρεία αναμένει τα πρώτα smartphones, φορητούς υπολογιστές και δρομολογητές με Wi-Fi 8 να εμφανιστούν στην αγορά το δεύτερο μισό του 2026. Το πρότυπο IEEE 802.11bn αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα τα επόμενα χρόνια, αλλά η Broadcom προχωρά με προϊόντα συμβατά με τις τρέχουσες προδιαγραφές.

Η στρατηγική της Broadcom να προσφέρει τόσο έτοιμα τσιπ όσο και δυνατότητα αδειοδότησης της τεχνολογίας στοχεύει στη γρήγορη δημιουργία ενός ευρέος οικοσυστήματος συσκευών Wi-Fi 8, ειδικά για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο άκρο του δικτύου.

