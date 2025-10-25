Η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» σημείωσε δυναμική είσοδο στην prime time, με το πρώτο επεισόδιο να φτάνει το 14,1% και το δεύτερο το 13,9%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.

Στο ίδιο επίπεδο, με 13,9%, κινήθηκαν η σειρά «Να με αγαπάς» στον Alpha και το reality show «Greece’s Next Top Model» στον Star, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δημοφιλία τους.

Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 13%.

Ακολουθούν τα προγράμματα με λίγο χαμηλότερα ποσοστά: η σειρά «Η γη της ελιάς» στο Mega κατέγραψε 10,2%, το «The Road Show» συγκέντρωσε 10,1%.Το παιχνίδι «The Floor» ολοκλήρωσε την κατάταξη με 7,5%.

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι το κοινό συνεχίζει να προτιμά σειρές μυθοπλασίας και reality shows, αφήνοντας τα τηλεπαιχνίδια σε πιο χαμηλά, αλλά σταθερά, ποσοστά τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com