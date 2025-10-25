2025-10-25 12:57:14

Η αυθεντικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου να εντοπίζει τα πιο εντυπωσιακά μέρη και τις καλύτερες ιστορίες, έρχεται σε νέα μέρα προβολής από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 21:00 σε ένα «The Roadshow» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες!



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη κάθε Σάββατο στις 21:00 θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει σε ακόμα περισσότερες ομορφιές και μοναδικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα για να ανακαλύψουμε μαζί έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές, και να γνωρίσουμε ξεχωριστές προσωπικότητες και συναρπαστικές ανείπωτες ιστορίες.



«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου



Έρχεται σε νέα μέρα προβολής το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.



