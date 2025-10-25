2025-10-25 12:57:14
Φωτογραφία για Αλλάζει ώρα μετάδοσης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου...
Η αυθεντικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου να εντοπίζει τα πιο εντυπωσιακά μέρη και τις καλύτερες ιστορίες, έρχεται σε νέα μέρα προβολής από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στις 21:00 σε ένα «The Roadshow» γεμάτο εξερευνήσεις και περιπέτειες!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη κάθε Σάββατο στις 21:00 θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει σε ακόμα περισσότερες ομορφιές και μοναδικούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα για να ανακαλύψουμε μαζί έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές, και να γνωρίσουμε ξεχωριστές προσωπικότητες και συναρπαστικές ανείπωτες ιστορίες.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Έρχεται σε νέα μέρα προβολής το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
Επιστολή ΣΦΕΕ σε Γεωργιάδη: Στους 10 μήνες οι οφειλές των νοσοκομείων για φάρμακα
Επιστολή ΣΦΕΕ σε Γεωργιάδη: Στους 10 μήνες οι οφειλές των νοσοκομείων για φάρμακα
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/10/2025)
«The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»
Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του
IRIS πληρωμές: Τι ισχύει έως τώρα και τι αλλάζει από 1/11
Ο ΟΣΕ... κληρονομεί τρένα, μισθώματα αλλά και εκκρεμότητες από τη ΓΑΙΑΟΣΕ - Τι αλλάζει
Τo «The Chase» στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης
Η Ελλάδα αποχαιρετά τον «Νιόνιο» της — Αιωνία η μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου
«The Floor»: Κέρδισε το Χρυσό Τετράγωνο με bonus +5 δευτερολέπτων
Πρωινή «μάχη» στην ενημέρωση – Πρώτο το Happy Day στο δυναμικό κοινό
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης
