Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ # ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1Happy Day19,2% 2Κοινωνία Ώρα Mega17,7% 3Σήμερα10% 4Καλημέρα Ελλάδα5,9% 5Ώρα Ελλάδος5,2% 6Νωρίς Νωρίς3,4% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ # ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1Super Κατερίνα18,1% 2Πρωινό12,7% 3Buongiorno11,9% 4Breakfast@Star11,3% 5Αταίριαστοι10,3% 610 Παντού5,4% 7Πρωίαν σε είδον2,3% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ # ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1Αποκαλύψεις14,5% 2Αλήθειες με τη Ζήνα8,6% 3Live You8% 4Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,3% 5Ποπ Μαγειρική2,8% 6Ώρα για Ψυχαγωγία2,2% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ # ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1The Chase14,9% 2Τροχός της Τύχης14,1% 3Live News12,7% 4Οικογενειακές Ιστορίες12,4% 5Deal11% 6Ρουκ Ζουκ11,7% 75x59,3% 8Στούντιο 48,8% 9Διαχωρίζω τη θέση μου6,7% 10Ελληνική ταινία ΣΚΑΪ5,1% 11Καθαρές Κουβέντες3% 12Το έχουμε2,8% PRIME TIME ΖΩΝΗ # ΣΕΙΡΑ / ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 1Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (1ο επεισόδιο)14,1% 2Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι (2ο επεισόδιο)13,9% 3Να με αγαπάς13,9% 4Greece's Next Top Model13,9% 5Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος13% 6Η γη της ελιάς10,2% 7The Road Show10,1% 8The Floor7,5%