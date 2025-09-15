Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που τίθεται σε ισχύ από σήμερα, φέρνει σημαντικές αλλαγές στη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους οδηγούς, επεκτείνοντας τους περιορισμούς και πέρα από την κίνηση του οχήματος.

Τα πρόστιμα πλέον ξεκινούν από 350 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τις 8.000 ευρώ, ενώ συχνά συνοδεύονται από αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων. Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, για τη χρήση κινητού τηλεφώνου προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 350 ευρώ έως 4.000 ευρώ, καθώς και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 8 ετών. Επιπλέον, σε περιπτώσεις ατυχημάτων, προβλέπονται ποινές κάθειρξης που μπορούν να φτάσουν έως και τα ισόβια.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης κινητού ακόμη και όταν το όχημα έχει σταματήσει προσωρινά, όπως σε φανάρι. Πλέον δεν επιτρέπεται η αποστολή ή ανάγνωση μηνυμάτων σε καμία περίπτωση προσωρινής στάσης. Η μόνη εξαίρεση αφορά σημεία όπου επιτρέπεται η κανονική στάση, όχι η προσωρινή ακινητοποίηση λόγω κίνησης ή φαναριών.

Σε ότι αφορά τη χρήση hands-free, αυτή επιτρέπεται, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Το κινητό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ειδική βάση ή να χρησιμοποιείται με ασύρματο ακουστικό αφού πλέον δεν επιτρέπονται αλώδια hands-free. Η χρήση του κινητού ως συσκευή πλοήγησης (GPS) παραμένει νόμιμη, εφόσον είναι τοποθετημένο σε ειδική βάση. Επίσης, το κινητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιντεοσκόπηση (dash cam) ή ζωντανή μετάδοση, πάντα με την προϋπόθεση της σταθερής τοποθέτησης.

Οι νέοι κανόνες επεκτείνονται και σε άλλες συσκευές. Τα smartwatch απαγορεύονται κατηγορικά κατά την οδήγηση. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση ή οπτική επαφή με την ενσωματωμένη οθόνη αφής του αυτοκινήτου, εκτός από λειτουργίες πλοήγησης. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα άρσης του απορρήτου σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός χρησιμοποιούσε κινητό. Η διάταξη στοχεύει στην αποτροπή ατυχημάτων που προκαλούνται από απόσπαση προσοχής.

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλες τις κατηγορίες οδηγών - από ιδιώτες έως επαγγελματίες οδηγούς ταξί, φορτηγών και υπηρεσιών delivery και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ανάλογα με το είδος της εργασίας.

Κατά τα άλλα, η μη χρήση κράνους ή ζώνης επιφέρει πλέον πρόστιμα από 350 ευρώ έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 12 μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο οδηγός όσο και οι συνεπιβάτες τιμωρούνται εξίσου.



Όσον αφορά την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 350 ευρώ έως 4.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας για διάστημα έως και 10 ετών. Επιπρόσθετα, για υψηλά ποσοστά αλκοόλ προβλέπεται φυλάκιση έως 5 έτη, ενώ σε περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων η ποινή μπορεί να φτάσει στην ισόβια κάθειρξη.



Για την παράβαση του ορίου ταχύτητας, τα πρόστιμα φτάνουν έως τα 2.000 ευρώ με αφαίρεση άδειας για διάστημα έως 1 έτους. Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τις κόντρες, όπου τα πρόστιμα αγγίζουν τις 8.000 ευρώ με αφαίρεση άδειας για 4 έτη.



Η παράβαση STOP ή σηματοδότη επιφέρει πρόστιμα από 350 ευρώ έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για διάστημα έως 8 ετών. Σε περιπτώσεις ατυχημάτων, προβλέπεται φυλάκιση που μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη. Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας διάρκειας έως 8 ετών και φυλάκιση έως 2 έτη.



Για την παρακώλυση σιδηροδρόμων ή δημόσιας συγκοινωνίας επιβάλλονται πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 8 έτη και κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια σε περίπτωση ατυχήματος. Τέλος, για το παρκάρισμα σε θέσεις ΑμεΑ προβλέπονται πρόστιμα από 150 ευρώ έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας διάρκειας έως 1 έτους.

