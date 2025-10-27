2025-10-27 13:33:27

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ. Οι πλέον των σαράντα συμμετέχοντες επισκεφθήκαμε το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ, τη Χάγη, το Βόλενταμ και το Ένταμ.Σε μια Ολλανδία που βρέχει τις 300 ημέρες του χρόνου, εμείς κουβαλήσαμε μαζί μας τον ήλιο μας! Έτσι ήταν πραγματικά μια εκδρομή που ευχαριστηθήκαμε, περπατώντας και sidirodromikanea

