Το νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιώντας ένα πολυετές όραμα του κλάδου.







Στόχος του είναι να προσφέρει συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη, πέραν της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, ώστε οι φαρμακοποιοί να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη συνταξιοδοτική και ασφαλιστική προστασία για κινδύνους όπως γήρας, θάνατος και αναπηρία.







Η εγγραφή και η συμμετοχή είναι προαιρετική και αφορά όλους τους φαρμακοποιούς-μέλη των συλλόγων που υπάγονται στον ΠΦΣ, με ασφάλιση και παροχές διαμορφωμένες βάσει των εισφορών και των επενδυτικών αποδόσεων του Ταμείου.​

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το ΤΕΑ ΠΦΣΕρώτησηΑπάντησηΠοιος μπορεί να εγγραφεί στο ΤΕΑ ΠΦΣ;Όλοι οι φαρμακοποιοί-μέλη των τοπικών συλλόγων που εντάσσονται στον ΠΦΣ έχουν δικαίωμα να εγγραφούν προαιρετικά στο Ταμείο​.Πώς γίνεται η εγγραφή;Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ΤΕΑ ΠΦΣ (pfs.iorp-benefits.com/registration), με αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών​.Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου;Το Ταμείο παρέχει συμπληρωματική επαγγελματική ασφαλιστική προστασία σε πέραν της κρατικής ασφάλισης, εστιάζοντας σε κινδύνους γήρατος, θανάτου και αναπηρίας​.Πώς υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης;Ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται τα διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί οι μηνιαίες εισφορές σύμφωνα με το καταστατικό του Ταμείου​.Πώς καταβάλλονται οι εισφορές;Οι εισφορές (τακτικές και έκτακτες) καταβάλλονται μηνιαίως μέσω τραπεζικής συναλλαγής και ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής​.Τι παροχές προσφέρει το Ταμείο;Οι παροχές αφορούν κυρίως εφάπαξ ή περιοδικές συντάξεις, συναρτώμενες από τις καταβληθείσες εισφορές και τις επενδυτικές αποδόσεις του Ταμείου​.Υπάρχει ατομικός λογαριασμός για κάθε μέλος;Ναι, κάθε μέλος διατηρεί Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό (ΑΣΛ) όπου καταχωρούνται οι εισφορές και οι αποδόσεις​.Μπορεί ο ασφαλισμένος να διακόψει την συμμετοχή;Ναι, η ασφαλιστική υπαγωγή είναι προαιρετική και ο ασφαλισμένος μπορεί να διακόψει την καταβολή εισφορών, βάσει των όρων του καταστατικού​.

Το Ταμείο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί ως ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου).​

Η εγγραφή είναι ήδη διαθέσιμη και τα πρώτα μέλη έχουν ξεκινήσει να εντάσσονται.

Για αναλυτική ενημέρωση, οι φαρμακοποιοί μπορούν να απευθυνθούν στις επίσημες ιστοσελίδες του ΠΦΣ και του Ταμείου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί καλούνται να επισκεφθούν το επίσημο κανάλι επικοινωνίας του ΤΕΑ ΠΦΣ ή να συμμετάσχουν σε ενημερωτικά webinars που διοργανώνει ο ΠΦΣ.







Δείτε παρακάτω ενημερωτικό webinar όπως διενεργήθηκε υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας:











