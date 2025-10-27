2025-10-27 13:33:01
Φωτογραφία για Αλλάζει προγραμματισμό ο ΑΝΤ1 και για το «Don’tForgetTheLyrics»
Το «Don’tForgetTheLyrics» με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου,αλλάζει μέρα και ώρα! Από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίουστις 21:00 έρχεται με αγαπημένα τραγούδια και στιγμές γεμάτες γέλιο για να δίνει στα βράδια μας ρυθμό και λάμψη!

Στο πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, η σαρωτική Έλλη Κοκκίνου καιοι παίκτες θα μας χαρίζουν κάθε Πέμπτη μοναδικές στιγμές. Οι παίκτες αν έχουν καλή μνήμη και θυμηθούν τους στίχους, αλλά και αν έχουν καλή στρατηγική, μπορεί να φτάσουν στον τελικό και να κερδίσουν μέχρι και 15.000 ευρώ!

Να θυμίσουμε πως σε κάθε επεισόδιο,τέσσερις παίκτες αναμετρώνται σε δημοφιλή τραγούδια, υπό τους ήχους της μπάντας που παίζει live στο στούντιο, έχοντας στη διάθεσή τους μόνο δύο βοήθειες, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη φίλων και συγγενών. 

Όποιος από τους παίκτες θυμάται τους περισσότερους στίχους, συγκεντρώνει και τους περισσότερους πόντους, με τελικό σκοπό να κερδίσει τον αντίπαλό του και να φτάσει στον τελικό. 

Εκεί, ο παίκτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους καλείται να τραγουδήσει.Aνάλογα με τις λέξεις που βρίσκει σωστά, μαζεύει χρήματα με το μέγιστο ποσό να φτάνει τις 15.000 ευρώ.

Το «Don’tForgetTheLyrics»,που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχει μεταδοθεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες, έρχεται σε νέα μέρα και ώρα, από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 21:00 , για να κάνει παιχνίδι με τα τραγούδια. 

Πηγή: tvnea.com
