Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ γιορτάζοντας τα 70 χρόνια συνεχούς παρουσία της χορωδίας του στα πολιτιστικά δρώμενα και την προσφορά πραγματοποίησε το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025 πανηγυρική συναυλία στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» αφιερωμένη στον αείμνηστο Δραματουργό - Στιχουργό - Ακαδημαϊκό ΙΑΚΩΒΟ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΟι συνάδελφοι και φίλοι sidirodromikanea
