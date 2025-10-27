2025-10-27 13:40:55

Αμεση έξοδο στη σύνταξη με πλήρες ποσό και όρια ηλικίας ακόμη και από 58,5 ετών κατοχυρώνουν 35 κατηγορίες ασφαλισμένων με αίτηση ως το τέλος του 2025.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι ευκαιρίες για έξοδο πριν τα 62 θα είναι λιγότερες το 2026, ενώ από το 2027 ως το 2030 οι περισσότεροι ασφαλισμένοι θα ακολουθούν υποχρεωτικά τον γενικό κανόνα για σύνταξη στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης sidirodromikanea

