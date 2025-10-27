2025-10-27 13:40:55
Φωτογραφία για Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
 Αμεση έξοδο στη σύνταξη με πλήρες ποσό και όρια ηλικίας ακόμη και από 58,5 ετών κατοχυρώνουν 35 κατηγορίες ασφαλισμένων με αίτηση ως το τέλος του 2025.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι ευκαιρίες για έξοδο πριν τα 62 θα είναι λιγότερες το 2026, ενώ από το 2027 ως το 2030 οι περισσότεροι ασφαλισμένοι θα ακολουθούν υποχρεωτικά τον γενικό κανόνα για σύνταξη στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκδρομή στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκδρομή στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι «έπεσαν»
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη – Ποιοι κέρδισαν και ποιοι «έπεσαν»
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
Φάκελος Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές
Φάκελος Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Τέλος τα σενάρια για αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Συντάξεις: Στο ταμείο 4 κατηγορίες συνταξιούχων για είσπραξη αναδρομικών έως 12.888 ευρώ [πίνακες]
Συντάξεις: Στο ταμείο 4 κατηγορίες συνταξιούχων για είσπραξη αναδρομικών έως 12.888 ευρώ [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλάζει προγραμματισμό ο ΑΝΤ1 και για το «Don’tForgetTheLyrics»
Αλλάζει προγραμματισμό ο ΑΝΤ1 και για το «Don’tForgetTheLyrics»
Το Πακιστάν εγκαινιάζει σιδηροδρομική γραμμή Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη.
Το Πακιστάν εγκαινιάζει σιδηροδρομική γραμμή Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Πανηγυρική συναυλία στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Πανηγυρική συναυλία στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών (ΠΦΣ): Όσα πρέπει να γνωρίζετε, δείτε ενημερωτικό webinar
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών (ΠΦΣ): Όσα πρέπει να γνωρίζετε, δείτε ενημερωτικό webinar
Πρεμιέρα για τη σειρά «Τότε και Τώρα» με αυτοτελή επεισόδια στον ΣΚΑΪ
Πρεμιέρα για τη σειρά «Τότε και Τώρα» με αυτοτελή επεισόδια στον ΣΚΑΪ