Η πολυαναμενόμενη σειρά «Τότε και Τώρα» επιστρέφει στη μικρή οθόνη του ΣΚΑΪ με πρεμιέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21:00, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου trailer που μεταδίδεται στον αέρα του καναλιού. Πρόκειται για τη μοναδική σειρά μυθοπλασίας του ΣΚΑΪ φέτος, σε μια χρονιά που το κανάλι επενδύει κυρίως σε ψυχαγωγικά προγράμματα και τηλεπαιχνίδια.Το αγαπημένο δίδυμο Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM, μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη σειρά που αγαπήθηκε στο ελληνικό διαδίκτυο, με εκατομμύρια views. Η σειρά αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια και εστιάζει σε δύο ζευγάρια, δύο εποχές και έναν κοινό παρανομαστή: τις ανθρώπινες σχέσεις.«Τότε» είναι τα ‘80s-‘90s, ενώ «Τώρα» το 2025. Η σειρά συνδυάζει τρυφερή κωμωδία χαρακτήρων, κοινωνική σάτιρα και καυστικό χιούμορ, φωτίζοντας τις αλλαγές και τις ομοιότητες δύο εποχών μέσα από καταστάσεις όπως ο γάμος, η γέννα, η διασκέδαση ή η αγορά αυτοκινήτου. Μέσα από τις αντιθέσεις των εποχών αναδεικνύονται οι μεταβολές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις και τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.Η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας υποδύονται κάθε φορά τα δύο διαφορετικά ζευγάρια, προσφέροντας αυτοσχεδιασμούς και καυστικούς διαλόγους, μέσα από τους οποίους το κοινό μπορεί εύκολα να ταυτιστεί με τους χαρακτήρες. Κάτω από τις κωμικές καταστάσεις κρύβεται η αναζήτηση της παντοτινής αγάπης — και τότε και τώρα.Συντελεστές:Σύλληψη-Ιδέα: Λίζα Αποστολοπούλου, Έλενα ΧαραλαμπούδηΣκηνοθεσία: Λίζα ΑποστολοπούλουΣενάριο: Κατερίνα Νανοπούλου, Κώστας Μανιάτης, Λίζα Αποστολοπούλου, Έλενα ΧαραλαμπούδηΠηγή: tvnea.com