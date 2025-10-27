2025-10-27 17:05:00
Φωτογραφία για Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των σιδηροδρομικών συγκρούσεων στο Δοξαρά
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Λάρισας θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 1η Νοέμβριου 2025 και ώρα 07.00 Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση μετ’ αρτοκλασίας, στην μνήμη των θυμάτων των τραγικών συγκρούσεων του 1972, αλλά και της σύγκρουσης των Τεμπών, στο παρεκκλήσιο του συλλόγου, των Αγίων Αναργύρων, στον Δοξαρά Λάρισας.larissanet.grΓια τον λόγο αυτό, θα διαθέσει δωρεάν λεωφορείο, για
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Μέτωπο Δήμου και φορέων για τον Οδοντωτό
"Μέτωπο Δήμου και φορέων για τον Οδοντωτό"
Εκδρομή στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Πανηγυρική συναυλία στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»
"Δρόμοι Παλιοί" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και τον Δήμο Αλεξάνδρειας η ευθύνη συντήρησης των σιδηροδρομικών διαβάσεων - Η απάντηση του ΟΣΕ
"Ειχα φυτέψει μια καρδιά" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Εκδρομή στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών
Αλλάζει προγραμματισμό ο ΑΝΤ1 και για το «Don’tForgetTheLyrics»
Το Πακιστάν εγκαινιάζει σιδηροδρομική γραμμή Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη.
