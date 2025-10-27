Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Χάρης Ρώμας, σε μια συνέντευξη όπου μίλησε για όλα. Ο αγαπημένος δημιουργός και ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στον ρόλο που ενσαρκώνει στη νέα του σειρά, Hotel Elvira, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του αλλά και το τι πρόκειται να δούμε στα επόμενα επεισόδια.«Κάνω έναν… δυσκοίλιο συγγραφέα που δεν του αρέσει τίποτα απολύτως. Όλα τα παιδιά της σειράς είναι εξαιρετικοί», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας για το Hotel Elvira.Ο Χάρης Ρώμας είπε στη συνέχεια για την Άννα Χατζησοφιά: «Έχουμε διανύσει πολλά χρόνια μαζί, γιατί να μην συντροφεύσουμε ο ένας τον άλλον μέχρι το τέλος; Το στοίχημα είναι να κάνεις τον κόσμο ευτυχισμένο και ταυτόχρονα να περνάνε κάποια μηνύματα. Αν είσαι ένας ικανός συγγραφέας και έχεις προβληματισμούς, περνάς ένα μήνυμα».Ο Χάρης Ρώμας πρόσθεσε επίσης: «Δεν με φοβίζουν πια τα νούμερα στην τηλεόραση. Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό. Όσο μεγαλώνεις οφείλεις να γίνεσαι σοφός και δοτικότερος.Κρατάω πολλά λάθη, όχι μόνο τηλεοπτικά, αλλά και σαν άνθρωπος. Όταν τα λες ο άλλος τα προσέχει περισσότερο. Καθημερινά καταλαβαίνω που έχω κάνει λάθος και που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Βεβαίως και ζητάω συγγνώμη, όχι μόνο τυπικά, το εννοώ κιόλας.Το συνάφι μου δεν με έχει πληγώσει. Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει στη ζωή, είναι τόσο μεγάλη η χαρά, που όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα. Όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κρατήσεις το καλό του πράγματος».Πηγή: tvnea.com