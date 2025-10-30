Χθες βρέθηκα στη Βουλή, παρουσία του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Ζήκα και του Γενικού Γραμματέα κ. Κατσαράκη, παρακολουθώντας τις διαδικασίες ψήφισης του ερανιστικού νομοσχεδίου, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν διεκδικήσεις μας.

Συγκεκριμένα, ψηφίστηκαν:• Η άυλη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών γνωματεύσεων χωρίς να απαιτείται υπογραφή, σφραγίδα και θεώρηση.• Η απαλλαγή από το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) για όλα τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης - μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για το Libre.• Η νομιμοποίηση της προχορήγησης φαρμάκων.• Η απαλλαγή των φαρμακοποιών από τις διανυκτερεύσεις και για σοβαρούς λόγους, με τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού Φ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι δεν κάνουν διευρυμένο ωράριο.Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο άρθρα του νομοσχεδίου:Καταργείται ένας μνημονιακός νόμος που εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αφορά το απαράδεκτο και ληστρικό 0,8% rebate στη χορήγηση off-patent - είτε το κλείδωνε ο ιατρός είτε το επέλεγε ο ασθενής.Μια πάγια διεκδίκηση ετών που επιτέλους ικανοποιείται!!!Ολοκληρώνεται η διαδικασία επαναπατρισμού της διάθεσης των ΦΥΚ στα φαρμακεία μας, με διαδικασίες «δια χειρός φαρμακοποιού» και μέσω του πραγματικού δικτύου διανομής φαρμάκων - των συνεταιριστικών και ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.Το άρθρο συμπεριλαμβάνει την αμοιβή των φαρμακαποθηκών όταν αποστέλλουν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία (μετά την ψήφιση θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με τις λεπτομέρειες).Η διαδικασία μέχρι την ψήφιση των άρθρων του νομοσχεδίου συνάντησε αντιδράσεις και παρεμβάσεις από συμφέροντα και φορείς που εμπλέκονται στη διάθεση των ΦΥΚ - ακόμη και από μια μικρή ομάδα συναδέλφων που πιστεύουν ότι στο χώρο των φαρμακείων μας «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό».Δεν είναι η αποζημίωση των 20 ευρώ το επίτευγμα!Το επίτευγμα είναι ότι .... δεν επιτρέψαμε τη μονοπώληση της διάθεσης των ΦΥΚ από ένα δίκτυο πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μέσω συστήματος διανομής με ταχυμεταφορές!Αυτό το σύστημα και τις πρακτικές του προσβάλαμε ως αντισυνταγματικό στο ΣτΕ - και η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφασίσει!Πλέον, δίνεται η δυνατότητα - μετά την ψήφιση - ο ασθενής να επιλέγει το φάρμακό του:• από τα 37 φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,• από το σύστημα μέσω ταχυμεταφορών,• ή από το δίκτυο των 10.750 φαρμακείων με τη σιγουριά και του «δια χειρός φαρμακοποιού» και τη φροντίδα του επιστήμονα που θα συμβουλεύσει και θα επιβλέψει την ασφαλή χρήση.Τώρα ο ΕΟΠΥΥ και ο ΠΦΣ πρέπει να συνεργαστούν ξανά - όπως έκαναν τόσες φορές: στην ίδρυση του Οργανισμού, στις συλλογικές συμβάσεις, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στον τακτικό έλεγχο - πάντα με στόχο την καλύτερη ποιότητα φαρμακευτικής περίθαλψης προς όφελος των ασφαλισμένων.Οι αποκλεισμοί και οι καθυστερήσεις δεν οδηγούν πουθενά!Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, που επιδεικνύει διαχρονικά τη βούληση και τη στοχευμένη αντίληψη για την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν (και έχουμε ακόμη πολλά να επιλύσουμε!)Καθώς και στους Υπουργούς Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και Υφυπουργό κ. Θάνο Πετραλιά, που απέδειξαν ότι όταν οι νομοθετικές παρεμβάσεις είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, δεν λειτουργούν με γνώμονα στενά δημοσιονομικά κριτήρια.Ευχαριστώ από καρδιάς το Διοικητικό μας Συμβούλιο, τους Προέδρους και Εκλέκτορες του ΠΦΣ που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και τους χιλιάδες φαρμακοποιούς που με ενότητα στηρίζουν διαρκώς τις προσπάθειες για την αναβάθμιση του κλάδου μας.Απόστολος ΒαλτάςΠρόεδρος Π.Φ.Σ.