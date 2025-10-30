2025-10-30 09:46:45
Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές την Πέμπτη, με τη «μάχη» για την πρωτιά να είναι πιο σφιχτή από ποτέ.

Σύμφωνα με τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης, στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha, σημειώνοντας 20,5%. Σε απόσταση… αναπνοής, η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» συγκέντρωσε 20,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο κοινό που επιλέγει ενημέρωση με ρυθμό και άποψη.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 13,5%, ενώ σημαντικά χαμηλότερα κινήθηκε ο ΑΝΤ1 με το «Καλημέρα Ελλάδα», που κατέγραψε  μόλις 5,4%.

Το «Ώρα Ελλάδος» στο Open συγκέντρωσε 4,7%, ενώ στην τελευταία θέση του πίνακα βρέθηκε η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, με 0,9%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται δυναμικά, με τις μικρές διαφορές στην κορυφή να αποδεικνύουν πως το κοινό παραμένει πιστό στις αγαπημένες του εκπομπές — αλλά και έτοιμο να αλλάξει κανάλι με το παραμικρό.



Πηγή: tvnea.com
