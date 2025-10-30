Συνεχίζει ασταμάτητη την εντυπωσιακή της πορεία η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, κατακτώντας και πάλι την κορυφή της πρωινής ζώνης. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε 21,4% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ANT1 με 9,9%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 9,6%. Το «Buongiorno» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη μάχη της τηλεθέασης.

Οι «Αταίριαστοι» συγκέντρωσαν 7,9%, ενώ η εκπομπή «Πρωί Αν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3%. Την κατάταξη συμπληρώνει το «10 Παντού» στο Open με 2,6%.

Η πρωινή ζώνη παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική, όμως η «Super Κατερίνα» φαίνεται να έχει βρει τον ιδανικό ρυθμό και το κοινό που την εμπιστεύεται καθημερινά, διατηρώντας την κορυφή με σταθερή ανοδική πορεία.

Πηγή: tvnea.com