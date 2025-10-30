2025-10-30 09:46:45
Φωτογραφία για Η “Super Κατερίνα” σαρώνει τα πρωινά — Πρωτιά με 21,4% στο δυναμικό κοινό

Συνεχίζει ασταμάτητη την εντυπωσιακή της πορεία η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, κατακτώντας και πάλι την κορυφή της πρωινής ζώνης. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου σημείωσε 21,4% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρωινό» του ANT1 με 9,9%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 9,6%. Το «Buongiorno» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη μάχη της τηλεθέασης.

Οι «Αταίριαστοι» συγκέντρωσαν 7,9%, ενώ η εκπομπή «Πρωί Αν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3%. Την κατάταξη συμπληρώνει το «10 Παντού» στο Open με 2,6%.

Η πρωινή ζώνη παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική, όμως η «Super Κατερίνα» φαίνεται να έχει βρει τον ιδανικό ρυθμό και το κοινό που την εμπιστεύεται καθημερινά, διατηρώντας την κορυφή με σταθερή ανοδική πορεία.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά – «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησαν στα νούμερα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά – «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησαν στα νούμερα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά – «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησαν στα νούμερα
Μάχη στήθος με στήθος στα πρωινά ενημερωτικά – «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησαν στα νούμερα
Η απουσία της Καινούριου και το σχέδιο του Alpha για το “Super Κατερίνα”
Η απουσία της Καινούριου και το σχέδιο του Alpha για το “Super Κατερίνα”
Κατερίνα Καραβάτου: «Συνεχίζω με τον ΑΝΤ1 – Θέλω να κάνω κάτι που μου ταιριάζει και μπορώ να δώσω το 100%»
Κατερίνα Καραβάτου: «Συνεχίζω με τον ΑΝΤ1 – Θέλω να κάνω κάτι που μου ταιριάζει και μπορώ να δώσω το 100%»
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
Κατερίνα Καινούργιου: Σε διαδικασία σύναψης συμφώνου συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Κατερίνα Καινούργιου: Σε διαδικασία σύναψης συμφώνου συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/10/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/10/2025)
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Υγεία – Τι αλλάζει για τα φαρμακεία
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Υγεία – Τι αλλάζει για τα φαρμακεία
ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ smartphone ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
ΤΑ 10 ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ smartphone ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
Να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος στη Πελοπόννησο
Να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος στη Πελοπόννησο
Red Sprites στο Αιγαίο
Red Sprites στο Αιγαίο