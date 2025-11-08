2025-11-08 11:41:18
Φωτογραφία για Ικανοποίηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας για τη ψήφιση του άρθρου 86 του νόμου
Η ψήφιση του άρθρου 86 του νόμου «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» αποτελεί σημαντική εξέλιξη για το κίνημα των ασθενών στην Ελλάδα. Η ρύθμιση προβλέπει τη σταθερή χρηματοδότηση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ενισχύοντας θεσμικά τη φωνή των ασθενών στο εθνικό σύστημα υγείας.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει την ψήφιση της διάταξης ως ένα καθοριστικό βήμα προς την αναγνώριση των ασθενών ως ισότιμων εταίρων στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Η σταθερή χρηματοδότηση διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία της Ένωσης, επιτρέποντας τη συνέχιση του έργου της με διαφάνεια, αξιοπιστία και θεσμική σταθερότητα. Η Ένωση εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την πρωτοβουλία και την ανταπόκρισή του στο πάγιο αίτημα του κινήματος ασθενών, καθώς και προς τους βουλευτές που υπερψήφισαν τη ρύθμιση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στις αποφάσεις για την υγεία.


Η πρόεδρος της Ένωσης, Βάσω Ραφαέλα Βακουφτσή, χαρακτήρισε τη ψήφιση του άρθρου 86 σταθμό για το κίνημα των ασθενών, ενδυναμώνοντας τη θεσμική παρουσία της Ένωσης.Χαρακτηριστικά η πρόεδρος ανέφερε:«Η ψήφιση του άρθρου 86 αποτελεί σταθμό για το κίνημα των ασθενών στην Ελλάδα. Ενισχύει τη θεσμική μας παρουσία, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δράσεών μας και δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας για ένα πιο δίκαιο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο σύστημα υγείας».

Με τη νέα αυτή θεσμική βάση, η Ένωση δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, τεκμηρίωση και ανοιχτό διάλογο, εκπροσωπώντας τη φωνή των ασθενών σε κάθε επίπεδο χάραξης πολιτικής υγείας.

