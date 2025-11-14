2025-11-14 12:32:14
Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής επιχειρήσεων στο ΟΠΣ Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (πλατφόρμα OpenBusiness του Υπουργείου Ανάπτυξης), που αφορά διάφορες κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Ωστόσο, όπως αναμενόταν, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η διαδικασία δεν αφορά τα φαρμακεία. Παρακάτω ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του ΠΦΣ:

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2025

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Σχετικά με την εγγραφή επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο ΟΠΣ Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (πλατφόρμα OpenBusiness του Υπουργείου Ανάπτυξης) προσοχή δεν αφορά τα φαρμακεία. Οι υπόχρεοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κλπ. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους λογιστές σας για τα ανωτέρω.

 

 

Εκ του ΠΦΣ

 

