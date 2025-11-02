2025-11-02 09:27:07

Χαμός στη Ζυρίχη, μετρήσεις αποκάλυψαν ότι το πειραγμένο πατίνι έπιανε 5 φορές το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας!Σε μια εποχή που τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν σύμβολο βιώσιμης μετακίνησης και αστικής ευελιξίας, ένα περιστατικό στη Ζυρίχη ήρθε να θυμίσει πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το «tuning» σε αυτά. .autotypos.grΗ Stadtpolizei Zürich αποκάλυψε ότι οδηγός e-πατινιού κινούνταν με ταχύτητα sidirodromikanea

