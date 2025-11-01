tinanantsou.blogspot.gr

TANEA NewsroomΈφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο καθηγητής Φυσικής, Χημείας και Μηχανικής του διάσημου αμερικανικού Πανεπιστημίου ΜΙΤ, Ιωάννης Γιάννας, ο πρωτοπόρος της αναγεννητικής ιατρικής που εφηύρε το τεχνητό δέρμα για τη θεραπεία σοβαρών εγκαυμάτων.Μέλος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για σχεδόν 60 χρόνια, ο Ιωάννης Γιάννας βοήθησε να σωθούν οι ζωές χιλιάδων θυμάτων εγκαυμάτων μέσω της έρευνας και της καινοτομίας του. «Ο καθηγητής Γιάννας ήταν ένας αγαπημένος και διακεκριμένος συνάδελφος, δάσκαλος και μέντορας. Ο αντίκτυπος των εφευρέσεών του και η κληρονομιά του στον τομέα της βιομηχανικής ήταν τεράστιος», λέει ο καθηγητής Τζον Χαρτ, επικεφαλής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.Ο Ιωάννης Γιάννας, γνωστός σε φίλους και συναδέλφους ως Yanni, κατείχε θέσεις στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του MIT και στο Πρόγραμμα Επιστημών Υγείας και Τεχνολογίας του Harvard-MIT. Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον σε όλη την καριέρα του ήταν η διαδικασία της επαγόμενης αναγέννησης οργάνων, που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση οργάνων, που είτε έχουν τραυματιστεί σοβαρά, είτε είναι σε τελικό στάδιο.Το έργο του προώθησε επίσης την κλινική χρήση σωλήνων κολλαγόνου για τη θεραπεία τραυματισμών περιφερικών νεύρων.Το 1969 όταν ο Γιάννας προσέγγισε τον αείμνηστο Τζον Μπερκ του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης για συνεργασία, ο Μπερκ τον ξενάγησε σε μια μονάδα εγκαυμάτων για παιδιά. «Υπήρχε μεγάλη ανθρώπινη δυστυχία που αντιμετώπιζα και ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω κάτι γι’ αυτό», είπε ο Γιάννας σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις. Το 1981 οι δύο επιστήμονες ανακοίνωσαν την επιτυχία τους: Ένα αμάλγαμα ενός εξωτερικού φύλλου σιλικόνης πάνω σε ένα κρηπίδωμα μοριακού υλικού που προερχόταν από τένοντα αγελάδας και χόνδρο καρχαρία. Προσφέροντας προστασία από μολύνσεις και αφυδάτωση, το κρηπίδωμα επέτρεψε την ανάπτυξη υγιών κυττάρων του δέρματος. Η ανακάλυψή τους θα ήταν μετασχηματιστική για τη θεραπεία θυμάτων εγκαυμάτων.Το τεχνητό δέρμα τους, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τώρα κατασκευασμένο ως Integra, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως σε ασθενείς με σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα και για άλλες εφαρμογές, όπως ορισμένους τύπους πλαστικής χειρουργικής και τη θεραπεία χρόνιων δερματικών τραυμάτων, από τα οποία συνήθως υποφέρουν άτομα με διαβήτη. Η πρωτοποριακή μέθοδος η οποία αργότερα αναγνωρίστηκε ως το πρώτο παράδειγμα αναγέννησης οργάνων σε ενήλικες, θεωρούνταν μέχρι τότε αδύνατη.Ο Ιωάννης Γιάννας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1935 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Κολλέγιο Αθηνών. Απέκτησε πτυχίο Χημείας από το Harvard College το 1957 και μεταπτυχιακό τίτλο στη Χημική Μηχανική από το MIT το 1959. Μετά από μια περίοδο βιομηχανικής έρευνας σε πολυμερή στην W. R. Grace & Co., στο Cambridge της Μασαχουσέτης, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές το 1965 και το διδακτορικό του το 1966 και τα δύο στη φυσικοχημεία. Αμέσως μετά, ο Γιάννας εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του MIT και παρέμεινε στο Ινστιτούτο για τα επόμενα 59 χρόνια μέχρι τον θάνατό του.