Τα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα του Σαββατοκύριακου έδωσαν και αυτή την εβδομάδα τη δική τους «μάχη» για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, με ξεκάθαρο νικητή το «Mega Σαββατοκύριακο».

Η εκπομπή του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης, σημειώνοντας 15,5% στο γενικό σύνολο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή δυναμική της στο κοινό που αναζητά ενημέρωση και ανάλυση των γεγονότων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ με ποσοστό 8,3%, ενώ πολύ κοντά ακολούθησε το «Τώρα Μαζί», το οποίο σημείωσε 8%, διατηρώντας σταθερές τις επιδόσεις του.

Η «μάχη» για τη δεύτερη θέση παραμένει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς οι δύο εκπομπές κινούνται σε παρόμοια επίπεδα τηλεθέασης, ενώ το «Mega Σαββατοκύριακο» φαίνεται να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.



Πηγή: tvnea.com
