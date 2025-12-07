tinanantsou.blogspot.gr

National Museum of Natural History GoulandrisΗ Τρύπα του Όζοντος είχε φτάσει σε μέγιστη έκταση 21 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων πάνω από το νότιο ημισφαίριο τον Σεπτέμβριο –πολύ κάτω από το μέγιστο των 26 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων που είχε αγγίξει το 2023– και συρρικνώθηκε σε μέγεθος, μέχρι που εν τέλει έκλεισε τη Δευτέρα 1η Δεκεμβριου, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus.«Το ταχύτερο κλείσιμο της Τρύπας και το σχετικά μικρό μέγεθός της είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι», δήλωσε ο Λόρενς Ρούιλ, Διευθυντής της Υπηρεσίας. «Αυτό αντανακλά τη σταθερή πρόοδο που παρατηρούμε από έτος σε έτος στην ανάκαμψη της Στιβάδας του Όζοντος, χάρη στην απαγόρευση των ODS (σ.σ. ουσιών που καταστρέφουν το όζον)».Το στρώμα του όζοντος, ένα προστατευτικό «κάλυμμα» που αποτελεί ασπίδα για τους έμβιους οργανισμούς στη Γη από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV), έχει υποστεί φθορά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ωστόσο, από τη στιγμή που πληθώρα χημικών ουσιών που καταστρέφουν το όζον καταργήθηκαν σταδιακά με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987, το στρώμα του όζοντος έχει αρχίσει να ανακάμπτει.Διαβαστε ολοκληρο το άρθρο εδώ: https://www.kathimerini.gr/.../kleinei-i-trypa-toy.../Φωτό: Η οπή του όζοντος το 2019 έφτασε στη μέγιστη έκτασή της τα 16,4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, στις 8 Σεπτεμβρίου."Ασυνήθιστα καιρικά μοτίβα στην ανώτερη ατμόσφαιρα πάνω από την Ανταρκτική περιόρισαν δραματικά τη μείωση του όζοντος τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αυτή τη χρονιά, με αποτέλεσμα τη μικρότερη Οπή του Όζοντος που έχει παρατηρηθεί από το 1982", ανακοίνωναν τότε οι επιστήμονες της NASA και της NOAA.Πηγή: scitechdaily. com