«Εμείς αποτελούμε ένα κρίσιμο συνδετικό κρίκο μεταξύ του γιατρού, του ασθενή, και του συστήματος υγείας και το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια σε όλα τα προγράμματα που έχουμε μπει. Η συμβολή μας συνδυάζει ασφάλεια, επιστημονική καθοδήγηση υπέρ του ασθενούς και πρόληψη κατά της κακής χρήσης, ενισχύοντας και διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του προγράμματος».

Οι επισημάνσεις ανήκουν στον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολο Βαλτά, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλου, με αφορμή την δωρεάν διάθεση φαρμάκων για την παχυσαρκία κατόπιν συνταγογράφησης, που ξεκινά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». «Πρόκειται για ένα project που η Ελλάδα καινοτομεί και θέλω να συγχαρώ το υπουργείο Υγείας και την κ

. Αγαπηδάκη προσωπικά. Για να είμαι συνεπής στις ημερομηνίες, πιστεύω πως θα έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις συνταγών προς τα τέλη Νοεμβρίου, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα που για να ενταχθούν γιατροί, φαρμακοποιοί κρατικά θεραπευτήρια κλπ, απαιτείται προσαρμογή στα συστήματα της ΗΔΙΚΑ».Ο πρόεδρος του ΠΦΣ μιλά λεπτομερώς για το πώς θα τρέξει η διαδικασία, ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιοι γιατροί συνταγογραφούν αλλά και ποιο είναι το επόμενο βήμα σε αυτές τις φαρμακευτικές αγωγές για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας.







Ποιοι είναι δικαιούχοι, για πόσους μήνες θα συνταγογραφείται η θεραπεία, από ποιες ειδικότητεςΔικαιούχοι για τη δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο προγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου «Προλαμβάνω», αλλά και όσοι θα εγγραφούν μέχρι 31/12, λέει ο κ. Βαλτάς και εξηγεί: «Βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στο σύστημα θα κληθούν άτομα ηλικίας 30 έως 70, που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40, ή έχουν ΔΜΣ πάνω από 37, αλλά έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες παθήσεις: σακχαρώδη διαβήτη, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, στεφανία νόσο, υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο, κινητικά προβλήματα, περιφερειακή αρτηριακή νόσο. Μέσω του συστήματος θα λάβουν ένα sms που θα τους δώσει τη δυνατότητα να επισκεφτούν δωρεάν ένα γιατρό δημόσιας δομής, ή δημόσια νοσοκομεία με ενδοκρινολογικά τμήματα, ή δημόσια νοσοκομεία με διαβητολογικά κέντρα,ή με κέντρα παχυσαρκίας, ή Kέντρα Υγείας που διαθέτουν γενικό γιατρό ή παθολόγο. Ο ασθενής θα εξεταστεί και αφού εξεταστεί, θα πάρει στα χέρια του συνταγή ιατρού για να ξεκινήσει τη θεραπεία με συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα. Επίσης, θα λάβει οδηγίες για δίαιτα και σωματική άσκηση. Με την εκτέλεση της πρώτης συνταγής, θα λάβει ένα sms στο κινητό για την επόμενη επίσκεψη σε γιατρό, σε 25 ημέρες. Ο γιατρός δεν είναι απαραίτητο να είναι από την ίδια δομή. Θέλω να τονίσω ότι η δεύτερη συνεδρία είναι πολύ σημαντική, γιατί ο γιατρός του, αφού τον εξετάσει, θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει την θεραπεία ή όχι, και θα αξιολογήσει την συμμόρφωση του ασθενούς».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΦΣ συνταγογραφούν ενδοκρινολόγοι, παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Υπάρχει ταβάνι για το χρονικό διάστημα που κάποιος μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία δωρεάν, ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΦΣ. «Το ταβάνι του υπουργείου είναι 8 μήνες.»

Ενημέρωση – Εξατομικευμένη υποστήριξη – Συνεργασία με τον γιατρό

Εμείς οι φαρμακοποιοί εγγυόμαστε σαν τελικός κρίκος την ασφάλεια στη διάθεση των φαρμάκων αυτών, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ. «Θα παρέχουμε σωστές οδηγίες χρήσης των ενέσιμων σκευασμάτων. (πχ δοσολογία, συντήρηση στο ψυγείο του σπιτιού και τρόπο χορήγησης). Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν παρενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι ανορεξία, ναυτία, γαστρεντερικές διαταραχές ή άλλες. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η αναγκαιότητα να πεισθεί ο ασθενής να συνεχίσει να πηγαίνει στον γιατρό του. Τον καθοδηγούμε γενικότερα και ως προς την άσκηση ή την υγιεινή διατροφή».

Μα αυτά δεν είναι αρμοδιότητα του γιατρού; Ο φαρμακοποιός τι ρόλο παίζει, προκύπτει εύλογα το ερώτημα.

«Εμείς παροτρύνουμε τον ασθενή να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί κάποιοι ενδεχομένως να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα. Πχ αν δεν έχουν την θεαματική απώλεια βάρους που φαντάζονται από τον πρώτο μήνα, ή και στη συνέχεια κάποιο μήνα που μπορεί να χάσουν πολύ λίγο βάρος. Τα φαρμακεία της γειτονιάς παραδοσιακά κάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Και βέβαια, τα φαρμακεία είναι σημείο ενημέρωσης. Μπορούμε να πείσουμε άτομα που δεν έχουν μπει ακόμα, να ενταχθούν στο πρόγραμμα, τη στιγμή που τα βλέπουμε συχνά και γνωρίζουμε και την κατάσταση τους και τα συνοδά νοσήματα που έχουν. Το κυριότερο είναι ότι εμείς σε συνεργασία με τον γιατρό μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία συμμόρφωσης και να παροτρύνουμε τον ασθενή στις επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις της θεραπείας».

Δεν είμαστε εκτελεστές συνταγών

Δεν είμαστε εκτελεστές συνταγών τονίζει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για να επισημάνει στη συνέχεια ότι αυτό αποδείχτηκε περίτρανα στην πανδημία, η οποία όπως υπογραμμίζει, έδωσε τη δυναμική τα φαρμακεία να γίνουν χώροι συμβολής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. «Θα ήθελα να πω στους ακροατές σας, αν τηρούν τα κριτήρια να ακούσουν τον φαρμακοποιό τους και να μη φοβηθούν να μπουν στο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα, το οποίο δίνει σε 10.000 δικαιούχους τη δυνατότητα να κάνουν μία ακριβή θεραπεία χωρίς κόστος. Τέτοια προγράμματα δεν μπορούν να μένουν ανεκμετάλλευτα για όσους έχουν πρόβλημα παχυσαρκίας. Τα αποτελέσματα που βλέπουμε και εμείς από ασθενείς που πληρώνουν προς το παρόν την αγωγή τους είναι εντυπωσιακά.

Σύντομα παρουσιάζεται στην Αμερική η πρώτη αγωγή σε χάπι

Στο ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι και πώς θα εξελιχθούν αυτού του είδους οι αγωγές για την παχυσαρκία ο κ. Βαλτάς απαντά: «Στα τελευταία συνέδρια που συμμετέχουν και οι φαρμακοποιοί και σε ευρωπαϊκά forum, έχει αναφερθεί ότι στην Αμερική εταιρείες ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το επόμενο διάστημα την πρώτη αγωγή σε χάπι. Κάτι που σαφώς θα αποτελέσει επανάσταση».

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η χώρα μας τον Σεπτέμβριο βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ για τις προσπάθειες της στην πρόληψη χρονίων νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής παχυσαρκίας. Η διάκριση αφορά στην εξαιρετική επίδοση της Ελλάδας και είναι συνδεδεμένη με την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, ένα πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF.

www.newsbeast.gr