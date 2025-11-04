





Με ανανεωμένη διάθεση, αιχμηρό χιούμορ και πολλή μουσική, οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς δέκτες για τη 19η τους σεζόν. Η αγαπημένη τηλεοπτική παρέα από τη Θεσσαλονίκη — Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης — έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα (3/11), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη χρονιάς σάτιρας, σχολιασμού και ανατρεπτικής διάθεσης.

Από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, δεν έλειψαν οι πολιτικές αναφορές και τα γνωστά «καρφιά» προς την επικαιρότητα. Με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι «Αρβύλες» εγκαινίασαν μια νέα ενότητα, τη λεγόμενη «Ώρα του Πρωθυπουργού».

«Μας έχουν επιβάλει, γιατί έτσι πλέον είναι τα πράγματα, να έχουμε στο Ράδιο Αρβύλα την ώρα του Πρωθυπουργού. Είναι υποχρεωτικό», είπε με σαρκασμό ο Αντώνης Κανάκης, προσθέτοντας: «Πρέπει να εμφανίζεται ο Κιμ αυτής της χώρας και να έχει το δικό του κομμάτι στην εκπομπή.»

Ένα βίντεο που «είναι όλη η Ελλάδα»

Από το στόχαστρο της εκπομπής δεν θα μπορούσε να λείπει και το viral βίντεο που συνδέθηκε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ασημίνα Μαγειρία, συγγενής της Πόπης Σεμερτζίδου, κατηγορούμενης στην υπόθεση. Στο επίμαχο βίντεο, η ίδια εμφανίζεται να γιορτάζει τον γάμο του γιου της σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με πολυτέλεια, μουσική και μια κατακόκκινη Ferrari που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο Αντώνης Κανάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αυτή είναι η κουνιάδα της Σεμερτζίδου, που έκανε όλα αυτά που έκανε, και δείτε πόσο… τους στοίχισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Λίγο αργότερα, μην κρύβοντας την απογοήτευσή του για όσα συμβαίνουν στη χώρα, πρόσθεσε με νόημα:

«Τι έγινε τώρα; Θα αρχίσω να χτυπάω το κεφάλι μου στο τραπέζι. Ένα κλαρίνο, μια Ferrari και ένα σκάνδαλο — αυτή είναι όλη η Ελλάδα.»

Με αυτόν τον τρόπο, η εκπομπή άνοιξε τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παραμένοντας πιστή στο ύφος που την καθιέρωσε: χιούμορ, αιχμηρός σχολιασμός και μια δόση πικρής αλήθειας για την ελληνική πραγματικότητα.







Πηγή: tvnea.com