





Η νέα εκπομπή του OPEN, «Real View», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (3/11), με τέσσερις δυναμικές παρουσίες στο τιμόνι της: Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη. Οι τέσσερις γυναίκες υποδέχτηκαν το κοινό τους με χιούμορ, αυθορμητισμό και τη διαβεβαίωση ότι η εκπομπή θα έχει διαφορετική προσέγγιση από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην ελληνική τηλεόραση.







«Δεν υπάρχει κεντρική παρουσιάστρια»







Από τα πρώτα λεπτά, οι συντελεστές της εκπομπής εξήγησαν πως το «Real View» δε θα έχει μία κεντρική παρουσιάστρια, αλλά κάθε μέρα μία από τις τέσσερις θα αναλαμβάνει τον ρόλο της «διαχειρίστριας».

«Είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο», είπε η Ελίνα Παπίλα, προσθέτοντας ότι «η κάθε μία θα φέρνει τη δική της οπτική και τα δικά της θέματα».







Η Σοφία Μουτίδου, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, σημείωσε:

«Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, και σε όσους μας παρακολουθούν σε άλλες χώρες που μιλούν την ίδια γλώσσα. Είναι μία εκπομπή όπου εμείς οι τέσσερις θα σχολιάζουμε χωρίς λογοκρισία τα πιο “hot” νέα της ημέρας — και θέλουμε να συμμετέχετε κι εσείς, από το κοινό αλλά και από το σπίτι.»

Άγχος και χιούμορ στην πρεμιέρα

Η ατμόσφαιρα στο πλατό ήταν ζεστή, αλλά και ελαφρώς αγχωμένη, με τη Δάφνη Καραβοκύρη να σχολιάζει χαριτολογώντας:

«Χειροκροτούν για να μην ακούγεται η ταχυπαλμία», ενώ η Μουτίδου συμπλήρωσε: «Ήταν μια δύσκολη μέρα, ήμουν πολύ χάλια σήμερα.»

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προβλήθηκε βίντεο με σχόλια και γνώμες για το νέο project, προκαλώντας την έκπληξη της Έλενας Χριστοπούλου, η οποία δήλωσε: «Έχω σοκαριστεί λίγο τώρα!»

Η Δάφνη Καραβοκύρη έκλεισε την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση με μια φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του «Real View»:

«Αν υπήρχε απόλυτη σύμπνοια απόψεων, τι εκπομπή θα κάναμε;»

Με διαφορετικές προσωπικότητες, άμεσο λόγο και διάθεση για αληθινό διάλογο, το «Real View» φιλοδοξεί να γίνει η νέα καθημερινή συνήθεια των τηλεθεατών του OPEN.

