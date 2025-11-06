Από την 1η Αυγούστου 2025 οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μετέτρεψαν μια κρατική υποχρέωση – τη διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ – σε μια πρόσθετη πηγή εσόδων εις βάρος των ήδη επιβαρημένων επαγγελματιών.

Σε μια εποχή όπου οι τράπεζες αναφέρουν προκλητικά κέρδη 4,5 δισ. ευρώ για το 2024 και συνεχίζουν να αυξάνουν τις αποδόσεις τους για το 2025, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας αναγκάζεται να πληρώνει υποχρεωτικά πάγια τέλη για κάτι που επιβάλλει το κράτος και όχι η λειτουργική ανάγκη της επιχείρησής του.​

Τράπεζα Πειραιώς: 4,34€/μήνα – Το πιο ακριβό «χαράτσι»

Η Τράπεζα Πειραιώς από 1/10/2025 έχει επιβάλει μηνιαία χρέωση 4,34€ (3,50€ + ΦΠΑ) ανά τερματικό POS, για τη διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Αυτή η χρέωση προστίθεται σε όλα τα υπάρχοντα λειτουργικά κόστη και προμήθειες ανά συναλλαγή, αποτελώντας ένα επιπλέον πάγιο μηνιαίο βάρος που πληρώνει ακόμη και ο μικροεπαγγελματίας με ελάχιστο τζίρο. Ταυτόχρονα, η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 854 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2025, αναβαθμίζοντας τους στόχους της για απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 15%.​

Το αδικαιολόγητο: Ο επαγγελματίας πληρώνει για κάτι που απαιτεί το κράτος – όχι η επιχείρησή του. Η «τεχνική υποστήριξη της διασύνδεσης» θα έπρεπε να είναι ενσωματωμένο κόστος της τραπεζικής υποδομής, και αφού είναι υποχρεωτική από το Δημόσιο, το κράτος οφείλει να το επιδοτήσει ή να απαιτήσει τη δωρεάν παροχή του.​

Eurobank: 3,50€/μήνα (από 1/8/2025)

Η Eurobank ακολούθησε την ίδια γραμμή, επιβάλλοντας πάγιο 3,50€ το μήνα από 1η Αυγούστου 2025 για κάθε τερματικό, ενώ παράλληλα αύξησε το πάγιο των επαγγελματικών λογαριασμών (Classic for Business) στα 3,80€/μήνα (από 3,00€). Μόνο αν η επιχείρηση διατηρεί μέση μηνιαία θέση άνω των 100.000€, το πρόγραμμα γίνεται δωρεάν. Για τον μικρομεσαίο, οι επιβαρύνσεις συνεχίζουν να συσσωρεύονται χωρίς έλεος.​

Το αδικαιολόγητο: Η Eurobank μεταφέρει το κόστος συμμόρφωσης με κρατικές υποχρεώσεις στον επαγγελματία, χωρίς διαφάνεια ή εναλλακτική λύση, εξυπηρετώντας τους δικούς της στόχους κερδοφορίας.​

Εθνική Τράπεζα: 8,90€ ή 14,90€/μήνα (μίσθωση POS)

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει τερματικά με....







... μηνιαία πάγια 8,90€ ή 14,90€ (πλέον ΦΠΑ), ανάλογα με το μοντέλο, με ελάχιστο χρόνο παραμονής 24 μήνες. Το κόστος συντήρησης εξοφλείται σε εξαμηνιαία βάση και υποστηρίζεται υποχρεωτικά μέσω πάγιας εντολής. Για όσους δεν έχουν υψηλούς τζίρους, αυτή η επιβάρυνση είναι σημαντική και ανελαστική.​

Το αδικαιολόγητο: Η «συντήρηση» του POS εμπεριέχει τόσο το πάγιο κόστος του εξοπλισμού όσο και τη διασύνδεση, μετατρέποντας μια τεχνική απαίτηση σε μηχανισμό περιοδικής εξόντωσης του μικρού επιχειρηματία.​

Alpha Bank: 4,50€/μήνα (από 12 Νοεμβρίου 2025)

Η Alpha Bank ανακοίνωσε από 12 Νοεμβρίου 2025 πάγιο 4,50€ μηνιαίως για κάθε συσκευή POS που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες. Η χρέωση αυτή προστίθεται στην ήδη καθιερωμένη συνδρομή 0,80€/μήνα των «προνομιακών» λογαριασμών, δημιουργώντας ένα συνδυαστικό βάρος που για έναν επιχειρηματία με ένα POS και έναν λογαριασμό μπορεί να φτάσει τα 5,30€/μήνα (χωρίς τις προμήθειες ανά συναλλαγή!).​

Το αδικαιολόγητο: Η Alpha Bank, σε μια κίνηση που κατήγγειλε ακόμη και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, μετατρέπει τη χρήση των POS – που είναι πλέον υποχρεωτική από το κράτος – σε νέα πηγή εσόδων, προσθέτοντας στη μακριά σειρά τραπεζικών επιβαρύνσεων των τελευταίων ετών.​

Viva Wallet (Viva Payments): 10€/μήνα (από 2024)

Η Viva Wallet, που παρουσιαζόταν ως εναλλακτική με χαμηλά κόστη, επέβαλε από το καλοκαίρι του 2024 μηνιαία χρέωση 10€ για όλους τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούν υπηρεσίες IRIS και POS. Πρόσφατα η επιπλέον αυτή χρέωση φαίνεται πως έγινε προαιρετική και αφορά μόνο όσους επιλέξουν να ενεργοποιήσουν έξτρα δυνατότητες (π.χ. premium εισερχόμενο IBAN ή ειδικά treasury fee σε saver accounts). Έχει επιβληθεί όμως βασικό πάγιο 4,99€/μήνα για τα πακέτα με βασικές υπηρεσίες, αλλά το πάγιο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό χρηστών και των επιπλέον υπηρεσιών.​

Το αδικαιολόγητο: Ακόμη και οι fintech εταιρείες, που διαφημίζουν την απλότητα και τη διαφάνεια, ακολουθούν το ίδιο επιβαρυντικό μοντέλο, επιβάλλοντας υποχρεωτικά τέλη για λειτουργίες που θα έπρεπε να ενσωματώνονται στην παροχή βασικών υπηρεσιών.​

Η συλλογική αδικία: Προμήθειες + Πάγια + Χρήση IRIS + Κόστος λογισμικού

Το πάγιο τέλος POS είναι μόνο η αρχή της επιβάρυνσης:

Κάθε συναλλαγή επιβαρύνεται με προμήθεια 0,70%-1,69% επί του ποσού (και πολλές φορές υψηλότερη για πιστωτικές κάρτες).​

Το υποχρεωτικό σύστημα IRIS (από 1/11/2025) προσθέτει άλλες χρεώσεις και απαιτήσεις διασύνδεσης.​

Το κόστος αναβάθμισης λογισμικού, ταμειακών μηχανών και συντήρησης διαρκώς αυξάνεται.​

Οι τράπεζες δεν παρέχουν διαφάνεια στις συνολικές χρεώσεις, και οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν τελικά ότι πληρώνουν πολλαπλάσιο κόστος από ό,τι είχαν υπολογίσει.​

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά επίσημα ανώτατο όριο 0,5% στις προμήθειες, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αντιδράσει ουσιαστικά.​

Τα προκλητικά κέρδη των τραπεζών: Από πού προέρχονται;

Οι τράπεζες ανακοινώνουν ρεκόρ κερδών – μόνο η Πειραιώς 854 εκατ. στο 9μηνο 2025, η Εθνική Τράπεζα πάνω από 1 δισ. ευρώ στο 9μηνο, και όλες οι συστημικές τράπεζες οδεύουν προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2025. Αυτά τα κέρδη προέρχονται:​

Από τις αυξανόμενες προμήθειες (POS, εμβάσματα, ATM, κάρτες).​

Από τις υπέρογκες επιβαρύνσεις στα πάγια τέλη λογαριασμών, συντήρησης, και συνδρομών.​

Από την αναβαλλόμενη φορολογία και τη φορολογική ασυλία που απολαμβάνουν επί σειρά ετών μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις.​

Από τη μετακύλιση κρατικών υποχρεώσεων στις πλάτες των επαγγελματιών, με τη σιωπηλή ανοχή της κυβέρνησης.​

Η απληστία αυτή γίνεται ακόμη πιο προκλητική όταν βλέπουμε τράπεζες όπως η Πειραιώς να πωλούν ΑΤΜ σε ιδιωτικές εταιρείες, επιβαρύνοντας τους ίδιους τους πελάτες τους με χρέωση 2€ ανά ανάληψη (1,50€ στην Cashflex + 0,60€ στην Πειραιώς), κερδίζοντας και από τις δύο πλευρές.​

Συμπέρασμα: Το κράτος επιβάλλει, οι τράπεζες χαρατσώνουν, ο επαγγελματίας ασφυκτιά

Η αδικία της κατάστασης είναι κραυγαλέα:

Το κράτος απαιτεί υποχρεωτική χρήση POS και IRIS, αλλά δεν αναλαμβάνει το κόστος.

Οι τράπεζες μετατρέπουν κάθε κρατική απαίτηση σε πρόσθετη πηγή εσόδων, επιβάλλοντας αυθαίρετα πάγια που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό λειτουργικό κόστος.

Ο επαγγελματίας βρίσκεται παγιδευμένος: αν δεν συμμορφωθεί, αντιμετωπίζει πρόστιμα έως 20.000€ (για IRIS), αλλά αν συμμορφωθεί, αιμορραγεί οικονομικά από μηνιαίες χρεώσεις που συσσωρεύονται ασύδοτα.​

Οι επαγγελματίες καλούνται να αντισταθούν οργανωμένα, να μαζικοποιήσουν τους επαγγελματικούς τους συλλόγους, και να απαιτήσουν:

Ανώτατο όριο 0,5% στις τραπεζικές προμήθειες POS και IRIS.​

Κατάργηση των πάγιων τελών για διασύνδεση με ΑΑΔΕ – αυτό πρέπει να επιδοτείται από το κράτος.​

Διαφάνεια στο συνολικό κόστος των τραπεζικών υπηρεσιών για κάθε επιχείρηση.​

Λογοδοσία από τις τράπεζες και την κυβέρνηση για τα προκλητικά κέρδη εις βάρος της πραγματικής οικονομίας.​







Το πάρτι των τραπεζών στις πλάτες του λαού πρέπει να σταματήσει...







Farmakopoioi





farmakopoioi