Με έντονο ανταγωνισμό και ξεκάθαρο νικητή διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» να κατακτά την κορυφή σημειώνοντας 11,4%. Η εκπομπή κράτησε σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στα αποκαλυπτικά θέματα που τη χαρακτηρίζουν.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 8,2%. Λίγο πιο πίσω, οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» συγκέντρωσαν 7,9%, .

Το ταξιδιωτικό και ενημερωτικό «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 6,4%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μία ιδιαίτερη πρόταση που διατηρεί πιστό κοινό. Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν τα ψυχαγωγικά προγράμματα της ζώνης: η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» σημείωσε 2,4%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» περιορίστηκε στο 1,9%.

Πηγή: tvnea.com