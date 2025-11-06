2025-11-06 10:31:23
Φωτογραφία για Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς διαμορφώθηκαν οι τηλεθεάσεις



Με έντονο ανταγωνισμό και ξεκάθαρο νικητή διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης της μεσημεριανής ζώνης, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» να κατακτά την κορυφή σημειώνοντας 11,4%. Η εκπομπή κράτησε σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στα αποκαλυπτικά θέματα που τη χαρακτηρίζουν.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 8,2%.  Λίγο πιο πίσω, οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» συγκέντρωσαν 7,9%, .

Το ταξιδιωτικό και ενημερωτικό «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 6,4%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μία ιδιαίτερη πρόταση που διατηρεί πιστό κοινό. Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν τα ψυχαγωγικά προγράμματα της ζώνης: η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» σημείωσε 2,4%, ενώ η «Ποπ Μαγειρική» περιορίστηκε στο 1,9%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωτιά για το «Ράδιο Αρβύλα» – Συνεχίζει με χαμηλά μονοψηφια το Real View
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το «Ράδιο Αρβύλα» – Συνεχίζει με χαμηλά μονοψηφια το Real View
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Super Κατερίνα» στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για το «Ράδιο Αρβύλα» – Συνεχίζει με χαμηλά μονοψηφια το Real View
Πρωτιά για το «Ράδιο Αρβύλα» – Συνεχίζει με χαμηλά μονοψηφια το Real View
Η Πρώτη γραμμή και το Happy Day πήραν την πρωτιά του πίνακα
Η Πρώτη γραμμή και το Happy Day πήραν την πρωτιά του πίνακα
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/11/2025)
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (3/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Πρώτη γραμμή και το Happy Day πήραν την πρωτιά του πίνακα
Η Πρώτη γραμμή και το Happy Day πήραν την πρωτιά του πίνακα
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Επίθεση στο συνεργείο του MEGA στα Βορίζια – «Τι τραβάς ρε;»
Επίθεση στο συνεργείο του MEGA στα Βορίζια – «Τι τραβάς ρε;»
Αυτά είναι τα δύο κανάλια που είχαν κέρδη το 2024
Αυτά είναι τα δύο κανάλια που είχαν κέρδη το 2024
ΤΕΛΟΣ ΤΑ USB: Το cloud και οι SSD ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ PC
ΤΕΛΟΣ ΤΑ USB: Το cloud και οι SSD ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ PC