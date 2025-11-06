Ισχυρή πρωτιά για την εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών με 17,1%. Η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της στον Alpha φαίνεται πως κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού, διατηρώντας την εκπομπή στην κορυφή της πρωινής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 13,2%, αποδεικνύοντας πως η ενημέρωση εξακολουθεί να έχει τη δική της δυναμική.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Buongiorno» με ποσοστό 10,7%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 10,3%, συνεχίζοντας τη σταθερή του πορεία.

Πιο χαμηλά στις μετρήσεις κινήθηκε το «Breakfast@Star» με 5,6%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 3,2%. Την κατάταξη συμπληρώνει το «Πρωίαν σε είδον» με 2,2%, που φαίνεται να μην έχει ακόμη βρει το κοινό του.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει σκληρή, με τις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και τις ισορροπίες να αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Πηγή: tvnea.com