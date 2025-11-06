2025-11-06 10:31:23
Ισχυρή πρωτιά για την εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών με 17,1%. Η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της στον Alpha φαίνεται πως κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού, διατηρώντας την εκπομπή στην κορυφή της πρωινής ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 13,2%, αποδεικνύοντας πως η ενημέρωση εξακολουθεί να έχει τη δική της δυναμική.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το «Buongiorno» με ποσοστό 10,7%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 10,3%, συνεχίζοντας τη σταθερή του πορεία.

Πιο χαμηλά στις μετρήσεις κινήθηκε το «Breakfast@Star» με 5,6%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 3,2%. Την κατάταξη συμπληρώνει το «Πρωίαν σε είδον» με 2,2%, που φαίνεται να μην έχει ακόμη βρει το κοινό του.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει σκληρή, με τις ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και τις ισορροπίες να αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα.



Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς διαμορφώθηκαν οι τηλεθεάσεις
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς διαμορφώθηκαν οι τηλεθεάσεις
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/11/2025)
