Φωτογραφία για Σύλλογος Επαγγελματιών Τουρισμού Αλυζίας: Διαμαρτυρία και ΟΧΙ στην εγκατάσταση 16 μεμονωμένων ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.
ΜΥΤΙΚΑΣ 28/11/2025

Αρ. πρωτ. 10

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ 

ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΚ 30019

ΤΗΛ. 6943298127

e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:

- ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή

Αποβλήτων, Ενέργειας, Υδάτων)

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

- ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

- Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΗΣ

- Μ.Μ.Ε

Αξ/μοι κύριοι.

Με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με την αδειοδότηση και τοποθέτηση 16 ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη (συγκεκριμένα: Πύργος Περγαντί, Ψηλή Κορφή, Αμάλιαρη, Κορφούλα, Κοκκινάς, Βαμβακάς, Τσέρεκας, Προφήτης Ηλίας, Μπούμιστος, Κορυφή, Εννιά Αδέρφια, Ελάφια, Σπαρτοχώρι, Σγουριούρι), πολλές εκ των οποίων στη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας, Δήμου Ξηρομέρου, σας μεταφέρουμε την αντίθεση σύσσωμου του επιχειρηματικού κόσμου της φιλοξενίας, του τουρισμού και των κατοίκων σε μια τέτοια προοπτική εγκατάστασης.. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
