Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε τον «Οδηγό Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025-2026» τον οποίο δημιούργησε η Επιστημονική Ομάδα του Π.Φ.Σ. , ώστε να αποτελέσει εργαλείο στη καθημερινή πρακτική της διενέργειας των εμβολιασμών στα φαρμακεία . Ο Οδηγός περιλαμβάνει συγκριτικό ενημερωτικό πίνακα των εμβολίων και πίνακα συγχορήγησης των εμβολίων ΕΠΕ Ενηλίκων με πιθανούς συνδυασμούς.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025- 2026

Ο Οδηγός θα τοποθετηθεί σε επίκαιρα σημεία του σάιτ για όλη τη διάρκεια της εμβολιαστικής περιόδου, όπως στη θέση Ατζέντα αλλά και στη σελίδα Εμβολιασμοί

