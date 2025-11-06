2025-11-06 11:30:33
Αγαπητοί Συνάδελφοι



Σας αποστέλλουμε τον «Οδηγό Εμβολιασμών  Ενηλίκων 2025-2026» τον οποίο δημιούργησε η Επιστημονική Ομάδα του Π.Φ.Σ. , ώστε να αποτελέσει εργαλείο στη καθημερινή πρακτική της διενέργειας των εμβολιασμών στα φαρμακεία . Ο Οδηγός περιλαμβάνει συγκριτικό ενημερωτικό πίνακα των εμβολίων και πίνακα συγχορήγησης των εμβολίων ΕΠΕ Ενηλίκων με πιθανούς συνδυασμούς.

                                                                   Με Εκτίμηση,

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025- 2026

 

  

Ο Οδηγός θα τοποθετηθεί σε επίκαιρα σημεία του σάιτ για όλη τη διάρκεια της εμβολιαστικής περιόδου, όπως στη θέση Ατζέντα αλλά και στη σελίδα Εμβολιασμοί

 


