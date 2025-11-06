





Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για το χθεσινό prime time βρέθηκε το «Ράδιο Αρβύλα», σημειώνοντας 24% μέσο όρο, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, η σατιρική εκπομπή του Αντώνη Κανάκη έφτασε σε τέταρτο μέχρι και το 28%, κατακτώντας την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής της και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η δραματική σειρά «Άγιος Έρωτας» με 17,8%, ενώ ακολούθησε «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 14%. Η πρεμιέρα του νέου προγράμματος «Τότε και Τώρα» κατέγραψε 13,6%, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας στο κανάλι Omega σημείωσε 13,1%, ενώ η σειρά «Grand Hotel» συγκέντρωσε 12,5%. Πολύ κοντά, η πρεμιέρα του ΑΝΤ1 με τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» απέσπασε 11%, ενώ η «Φάρμα» περιορίστηκε στο 8,9%.

Πιο χαμηλά στις προτιμήσεις του κοινού βρέθηκαν η εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» του ΣΚΑΪ με 4,1%, η σειρά «Ηλέκτρα» με 3,3%, και το «Real View» που παρέμεινε σε μονοψήφια ποσοστά, στο 3,2%.

Η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 σημείωσε 2,9%, το «Παιδί» μόλις 2,2%, ενώ το «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση της βραδιάς με 1,6%.







Το χθεσινό τηλεοπτικό τοπίο απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το «Ράδιο Αρβύλα» παραμένει ισχυρό χαρτί στη βραδινή ζώνη, καταφέρνοντας να ανεβάσει κι άλλο τον πήχη της τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com