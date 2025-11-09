2025-11-09 21:27:47
Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε σήμερα στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της Πανό Κουτσούμπη, ανακοίνωσε όμως παράλληλα και το πιο «όμορφο νέο»: σύντομα θα γίνουν γονείς. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα λιτό αλλά μήνυμα.
Η δημόσια αυτή ανακοίνωση έρχεται έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες φήμες που θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη — φήμες που η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει, δηλώνοντας σε τηλεοπτική εμφάνισή της ότι «όταν έρθει η ώρα» θα ενημερώσει η ίδια τους τηλεθεατές.
Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια ευχών από θαυμαστές και συναδέλφους, ενώ πολλοί εύχονται «με το καλό» στη νέα τους πορεία.
Πηγή: tvnea.com
