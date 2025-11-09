2025-11-09 21:27:47
Φωτογραφία για Έτσι ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της - Δείτε φωτογραφίες

 



Η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε σήμερα στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της Πανό Κουτσούμπη, ανακοίνωσε όμως παράλληλα και το πιο «όμορφο νέο»: σύντομα θα γίνουν γονείς. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα λιτό αλλά  μήνυμα.

Η δημόσια αυτή ανακοίνωση έρχεται έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες φήμες που θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη — φήμες που η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει, δηλώνοντας σε τηλεοπτική εμφάνισή της ότι «όταν έρθει η ώρα» θα ενημερώσει η ίδια τους τηλεθεατές. 

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια ευχών από θαυμαστές και συναδέλφους, ενώ πολλοί εύχονται «με το καλό» στη νέα τους πορεία.













Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Παιδιά και Covid: ο εμβολιασμός μειώνει τους σοβαρούς κινδύνους – Νέα μελέτη
Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - Αρκετοί τραυματίες
