2025-11-10 08:46:25
Φωτογραφία για «Survivor 2026: Η εξάντληση του παιχνιδιού – Αθήνα vs Επαρχία χωρίς μαγεία»



 Μάλλον ο ΣΚΑΪ έχει αποφασίσει να μας δείξει τι σημαίνει «καμιά ανάσα». Το Survivor δεν ξεκουράζεται ούτε για μια σεζόν, και το αποτέλεσμα; Κόπωση, κορεσμός και το κοινό να αλλάζει κανάλι ψάχνοντας κάτι πιο… ενδιαφέρον. Άλλωστε, τα νούμερα τηλεθέασης έναν χρόνο  πριν το έδειξαν ξεκάθαρα: ο κόσμος βαρέθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η τελευταία ιδέα του καναλιού, να χωρίσει τις ομάδες Αθήνα vs Επαρχία, μάλλον ξεπερνά κάθε όριο τηλεοπτικής φαντασίας. Προφανώς νομίζουν ότι το ελληνικό κοινό θα αναστενάξει από ενθουσιασμό για τη γεωγραφική σύγκρουση, ξεχνώντας ότι ούτε το Ελλάδα–Τουρκία είχε καταφέρει να μας «τσιμπήσει». Δηλαδή, γιατί να νοιαστείς για την επαρχία ή την Αθήνα, όταν ξέρεις ότι το σενάριο θα είναι το ίδιο...

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανεβάζουν το νικητήριο στα 250.000 ευρώ, σα να λένε «Κοιτάξτε, αξίζει να τα δούμε όλα αυτά». Αξίζει; Ίσως. Αλλά όταν η «μαγεία» έχει φύγει, ούτε τα λεφτά σώζουν το project.

Αν το Survivor θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει να κάνει κάτι που ξεπερνά τις επιφανειακές διαμάχες και τα χρήματα. Κάτι που να μας θυμίζει γιατί αρχικά κολλήσαμε στις οθόνες. 

Γιώργος Πασχαλίδης 



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ερευνητική εργασία Σπύρου Θεοδ. Μήτση: «Η Α/θμια και η Β/θμια Εκπαίδευση στο Δήμο Σολλίου κατά την πολιτικά και εκπαιδευτικά περίοδο, 1900-1930».
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ερευνητική εργασία Σπύρου Θεοδ. Μήτση: «Η Α/θμια και η Β/θμια Εκπαίδευση στο Δήμο Σολλίου κατά την πολιτικά και εκπαιδευτικά περίοδο, 1900-1930».
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Celebrity «5X5» κάνει σήμερα πρεμιέρα στην απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»: Το νέο concept του Survivor 2026
«Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»: Το νέο concept του Survivor 2026
Συντάξεις: Γιατί αγωνιούν 100.000 συνταξιούχοι - Ποιοι παίρνουν 250 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο και οι αυξήσεις του 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Γιατί αγωνιούν 100.000 συνταξιούχοι - Ποιοι παίρνουν 250 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο και οι αυξήσεις του 2026 [πίνακες]
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Google ΜΕ ΤΟ Project Suncatcher ΘΕΛΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ AI ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΑΝΙΑ SCI FI
Η Google ΜΕ ΤΟ Project Suncatcher ΘΕΛΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ AI ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΑΝΙΑ SCI FI
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής - Ποιοι πάνε πρώτοι στο ταμείο
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής - Ποιοι πάνε πρώτοι στο ταμείο
Δύο συγκρούσεις τρένων στη Σλοβακία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
Δύο συγκρούσεις τρένων στη Σλοβακία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - Αρκετοί τραυματίες
Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία - Αρκετοί τραυματίες
Έτσι ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της - Δείτε φωτογραφίες
Έτσι ανακοίνωσε η Κατερίνα Καινούργιου την εγκυμοσύνη της - Δείτε φωτογραφίες