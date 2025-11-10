





Μάλλον ο ΣΚΑΪ έχει αποφασίσει να μας δείξει τι σημαίνει «καμιά ανάσα». Το Survivor δεν ξεκουράζεται ούτε για μια σεζόν, και το αποτέλεσμα; Κόπωση, κορεσμός και το κοινό να αλλάζει κανάλι ψάχνοντας κάτι πιο… ενδιαφέρον. Άλλωστε, τα νούμερα τηλεθέασης έναν χρόνο πριν το έδειξαν ξεκάθαρα: ο κόσμος βαρέθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η τελευταία ιδέα του καναλιού, να χωρίσει τις ομάδες Αθήνα vs Επαρχία, μάλλον ξεπερνά κάθε όριο τηλεοπτικής φαντασίας. Προφανώς νομίζουν ότι το ελληνικό κοινό θα αναστενάξει από ενθουσιασμό για τη γεωγραφική σύγκρουση, ξεχνώντας ότι ούτε το Ελλάδα–Τουρκία είχε καταφέρει να μας «τσιμπήσει». Δηλαδή, γιατί να νοιαστείς για την επαρχία ή την Αθήνα, όταν ξέρεις ότι το σενάριο θα είναι το ίδιο...

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανεβάζουν το νικητήριο στα 250.000 ευρώ, σα να λένε «Κοιτάξτε, αξίζει να τα δούμε όλα αυτά». Αξίζει; Ίσως. Αλλά όταν η «μαγεία» έχει φύγει, ούτε τα λεφτά σώζουν το project.

Αν το Survivor θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει να κάνει κάτι που ξεπερνά τις επιφανειακές διαμάχες και τα χρήματα. Κάτι που να μας θυμίζει γιατί αρχικά κολλήσαμε στις οθόνες.

Γιώργος Πασχαλίδης

Πηγή: tvnea.com