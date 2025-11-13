2025-11-13 16:14:51
Φωτογραφία για ΑΚΤΑΙΑ - Καθαρίζοντας το αποτύπωμα του παρελθόντος.



Ένα εγκαταλελειμμένο ιχθυοτροφείο στο Στενό Μεθάνων — πηγή ρύπανσης και απειλή για τη θαλάσσια ζωή — απομακρύνθηκε οριστικά. ...

Αν και η αποκατάσταση τέτοιων χώρων θα έπρεπε να αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων αρχών, αυτή τη φορά η δράση υλοποιήθηκε από φιλανθρωπικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, που ανέλαβαν το έργο:

 από περιβαλλοντική ευαισθησία, όχι υποχρέωση,

 με σημαντικό οικονομικό και επιχειρησιακό κόστος,

 με κοινό στόχο ένα καθαρότερο και βιώσιμο θαλάσσιο περιβάλλον.

Μέσα σε μία εβδομάδα απομακρύνθηκαν δεκάδες τόνοι υλικών – ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, σημαδούρες, σχοινιά, βυθισμένες λέμβοι και φελιζόλ – αποκαθιστώντας τον κόλπο των Μεθάνων. 

Θερμές ευχαριστίες στους Healthy Seas, OZON NGO, Ghost Diving, Odyssey Outdoor Activities – Ithaca, Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη – A.C. Laskaridis Charitable Foundation, Poros Fishing Trips, και Hyundai Europe για τη συνεργασία και τη δέσμευσή τους στην προστασία των θαλασσών μας. 



Για ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον, χρειάζεται κάθε θαλάσσια μίσθωση να συνοδεύεται από εγγύηση καθαρισμού και αποκατάστασης, ώστε να προστατεύεται το κοινό μας φυσικό κεφάλαιο — οι θάλασσες. 

 Φωτογραφίες: OZON NGO

#Aktaia #ProtectOurSeas #StopPOAY #RestorativeAquaculture #SustainableFuture

