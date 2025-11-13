Μετά από πολλά χρόνια αναμονής και αγώνων, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) προχωρά σε πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών του, εισάγοντας πλέον την ηλεκτρονική πληρωμή με κωδικό RF.

Αυτή η εξέλιξη απλοποιεί σημαντικά τις εργοδοτικές εισφορές, εξαλείφει τις συγχύσεις σχετικά με τις πληρωμές και επιτρέπει την άμεση και πλήρη ενημέρωση για τα καταβληθέντα και εκκρεμή ποσά. Η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών φέρνει διαφάνεια, ταχύτητα και ευκολία στη διαδικασία υποβολής και πληρωμής των εισφορών.









ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε

www.teayfe.gr

Αθήνα.../11/2025



Αρ. Πρωτ. 9452

Προς



Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: Σημαντική ενημέρωση για την πλήρη λειτουργία του συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΤΕΑΥΦΕ

Παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τα μέλη σας με το παρακάτω κείμενο:

«Αγαπητοί εργοδότες,



Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες – φαρμακοποιούς να:

Υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αρχεία εισφορών των ασφαλισμένων τους,

Λαμβάνουν άμεσα κωδικό πληρωμής RF,

Υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις προς το Ταμείο, και

Έχουν πλήρη και άμεση εικόνα των εισφορών που έχουν καταβάλει και των εκκρεμοτήτων τους.

Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας μας, www.teayfe.gr και σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εγγραφείτε με τη χρήση των κωδικών του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε φαρμακοποιός διατηρεί τον έλεγχο των εισφορών του, διασφαλίζει τη διαφάνεια των συναλλαγών του με το Ταμείο και αποφεύγει καθυστερήσεις ή σφάλματα στη διαδικασία υποβολής του αρχείου των ασφαλιστικών εισφορών.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή του μηνιαίου αρχείου εισφορών μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2025, θα γίνεται είτε με τις υφιστάμενες διαδικασίες είτε μέσω της ιστοσελίδας ΤΕΑΥΦΕ, πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και λήψη του κωδικού πληρωμής RF.

Από την 01η Δεκεμβρίου 2025 και εφεξής, οι υπηρεσίες του ΤΕΑΥΦΕ θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων των μελών σας, παρακαλούμε θερμά όπως ενημερωθούν όλοι οι φαρμακοποιοί – μέλη του Σωματείου σας, προκειμένου να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΑΥΦΕ το συντομότερο δυνατόν.

Εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί παρακαλούμε να αποστέλλουν τα μηνιαία αρχεία εισφορών, μέσω της ιστοσελίδας ΤΕΑΥΦΕ στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπου θα λαμβάνουν και κωδικό RF.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζοντας να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας.»

Η συμβολή σας στην ενημέρωση των μελών σας θα είναι καθοριστική για την ομαλή και σύγχρονη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και Ταμείου.

Η Διοίκηση του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.







