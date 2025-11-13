Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Κοινωνία Ώρα MEGAMEGA17,4% Happy DayALPHA16,9% ΣήμεραΣΚΑΪ11,4% Καλημέρα ΕλλάδαANT19,2% Ώρα ΕλλάδοςOPEN7,9% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,2%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Super ΚατερίναALPHA14,9% BuongiornoMEGA10,8% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ9,7% Breakfast @ StarSTAR8,9% Το ΠρωινόANT18% 10 ΠαντούOPEN6% Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ14,1%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 ΑποκαλύψειςANT110,5% Live YouΣΚΑΪ8,1% Αλήθειες με τη ΖήναSTAR7,7% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ3,9% Ώρα για ΨυχαγωγίαOPEN2,1% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 DealALPHA19,2% Οικογενειακές ΙστορίεςALPHA17,4% The ChaseMEGA17% Live NewsMEGA16,5% Τροχός της ΤύχηςSTAR13,6% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ9% Στούντιο 4ΕΡΤ18,8% Ρουκ ΖουκANT16,6% Cash or TrashSTAR6,4% 5x5 CelebrityANT14,7% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ7,7% Καθαρές ΚουβέντεςOPEN2,7% Το 'ΧουμεΣΚΑΪ1,9%PRIME TIME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT121,5% Αλ Τσαντίρι ΝιουζMEGA17,6% Άγιος ΈρωταςALPHA14,6% Το Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιALPHA13% Να μ' ΑγαπάςALPHA12,5% Τότε και ΤώραΣΚΑΪ11,1% Η ΦάρμαSTAR10,6% Grand HotelANT110,3% Παιχνίδια ΕκδίκησηςANT19,2% Real ViewOPEN3,2% ΗλέκτραΕΡΤ11,9% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ12,3% Το ΠαιδίΕΡΤ12,8% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ12,2%LATE NIGHT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54 Νύχτα ΑποκαλύψεωνΑΝΤ119,5% Ελληνική ΤαινίαMEGA9,9% Ελληνική ΤαινίαALPHA7,2% Κοινωνία Άνω ΚάτωOPEN2,2%Πηγή: tvnea.com