Στην prime time ζώνη, στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1 με 21,5%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Αλ Τσαντίρι Nιουζ» του Mega με 17,6%, ενώ στην τρίτη θέση η σειρά «Άγιος Έρωτας» στον Alpha σημείωσε 14,6%.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,0%.

Στην πέμπτη θέση ήταν η εκπομπή «Να μ’ αγαπάς» στον Alpha 12,5% ενω η σειρά «Τότε και Τώρα» στον ΣΚΑΪ με 11,1%. Στην έκτη θέση βρέθηκε η «Φάρμα» στο STAR με 10,6%, ενώ στην έβδομη θέση το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 με 10,3%.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» στον ΑΝΤ1 βρέθηκαν στην όγδοη θέση με 9,2%. Στην ένατη θέση η εκπομπή «Real View» στο Open σημείωσε 3,2%, στην δέκατη θέση η σειρά «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 με 1,9%, ενώ στην ενδέκατη θέση η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 σημείωσε 2,3%. Τη δωδέκατη θέση κατέλαβε η σειρά «Το Παιδί» στην ΕΡΤ1 με 2,8% και στην τρίτη δεκατριάδα η σειρά «Καλά θα πάει» στην ΕΡΤ1 με 2,2%.

Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 19,5%, φτάνοντας σε 15λεπτο το 21,9%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία του Mega με 9,9%, στην τρίτη θέση η ελληνική ταινία του Alpha με 7,2%, ενώ στην τέταρτη θέση η εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» στο Open σημείωσε 2,2%.

Η χθεσινή τηλεθέαση δείχνει ότι οι κορυφαίες εκπομπές συνεχίζουν να προσελκύουν το κοινό, με ελληνικές σειρές και παραγωγές να διατηρούν σταθερά την παρουσία τους στη prime time και τα late night προγράμματα να κερδίζουν σημαντικό μερίδιο.

