Φωτογραφία για Κοινή εκδήλωση κοπή της πίτας των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης.
Κοινή εκδήλωση κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί των σωματείων «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» και του Συνδέσμου Συνταξιούχων σιδηροδρομικών Μακεδονίας –ΘράκηςΗ εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2026 στο ξενοδοχείο "Καψής"Οι πιέσεις των συνταξιούχων για κοινή εκδήλωση έφεραν καρπούς. «Επιτέλους. Έγινε αυτό που τόσα χρόνια ζητούσαμε. sidirodromikanea
