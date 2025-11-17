2025-11-17 08:15:54
Φωτογραφία για «Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ»: Θα αναγκαστεί να πει την αλήθεια;



 Η αποκάλυψη πως ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) είναι μέλος της συμμορίας του Δράκου (Γιώργος Χρανιώτης), κατευθύνουν προς τα εκεί την οργή του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς), που ανακαλύπτει ότι λίγες μέρες πριν το τροχαίο, ο γιος του είχε μια διένεξη με τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης). Και όσο η έρευνα για το τροχαίο συνεχίζεται, ο Χρήστος (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) που πιέζεται έντονα από την Όλγα (Μαρία Αποστολακέα), αναγκάζεται να την πάει στο σπίτι του πατέρα του (Γιώργος Κωνσταντίνου), όπου κρύβει τα λεφτά του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς). Μπαίνοντας στο σπίτι όμως, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Κι ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) χρωστάει μια απάντηση στον Νώντα (Αυγουστίνος Κούμουλος). Στη συνάντησή τους, θα αναγκαστεί να αναλάβει τις ευθύνες του, ακόμα κι αν χρειαστεί να πει ψέματα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30



Πηγή: tvnea.com
