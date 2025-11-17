2025-11-17 00:45:52

Η βοτανοθεραπεία είναι μια πρακτική τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα και ήταν φυσικό επακόλουθο η σύγχρονη φαρμακολογία και ιατρική να ασχοληθούν μαζί της.



Έτσι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα έχουν διεξαχθεί χημικές και φαρμακολογικές μελέτες σε πολλά φυτικά εκχυλίσματα, προκειμένου να γίνει γνωστή η χημική τους σύνθεση, ούτως ώστε να επιβεβαιωθούν αυτά που πρέσβευε η παραδοσιακή ιατρική.



Βέβαια πρώτοι οι βοτανολόγοι, ανάμεσά τους και ο Εθνοφαρμακολόγος Paul Alan Cox, Ph.D, έχουν πει πως ” όταν οι λαοί ζουν εδώ και πολλές δεκαετίες σε περιοχές όπου η χλωρίδα ποικίλει και μεταδίδουν τις συνταγές τους από γενιά σε γενιά, η χρήση ενός θεραπευτικού φυτού παρέχει τόσες ορθές πληροφορίες όσες και οι κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας” (όχι ότι και εδώ δεν υπήρχαν παραδοξολογίες, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν)



Αυτούς λοιπόν τους βοτανολόγους και εθνοβοτανολόγους έρχονται να επιβεβαιώσουν όλες οι μεταγενέστερες έρευνες.



Και ας δούμε τι λένε οι νεότερες έρευνες για το moringa, ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα βότανα από πολλούς λαούς!



Moringa oleifera –ένα από τα μυστικά της φύσης για τις νέες μητέρες συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/apo-to-chtes-sto-simera-galaktagoga-votana/



