Υπάρχω, αν και δεν με γνωρίζουν, Χρίστος ΣοροβέληςΒασιλεία ΖαχάρηΠείτε μας λίγα λόγια για να σας γνωρίσουμε καλύτεραΓεννήθηκα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, σ’ ένα μικρό χωριό, το Αγράμπελο, μια περιοχή που κουβαλά μέσα της ιστορία, παράδοση και αυθεντικούς ανθρώπους. Από μικρός ένιωθα την ανάγκη να εκφράζομαι μέσα από τον λόγο, την παρατήρηση και τη δημιουργία. Μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες που αγγίζουν την καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα φωτίζουν βαθύτερα νοήματα για τη ζωή, την ανθρώπινη ψυχή και τις αξίες που μας ενώνουν. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη συγγραφή, με φιλολογικές μελέτες και είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διαβάστε Περισσότερα...