2025-11-21 08:17:36

Σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που διαρροές που συγκέντρωσε το Wccftech, φαίνεται πως η Qualcomm ετοιμάζεται να κάνει μεγάλη στροφή στα flagship chip της και αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το Snapdragon 8 Elite Gen 6 δεν θα έρθει μόνο σε μία έκδοση, αλλά σε δύο: μια βασική και μια πιο “δυνατή” Pro. Και οι δύο εκδόσεις αναμένεται να βασίζονται στη νέα 2nm τεχνολογία της TSMC, που από μόνη της σημαίνει καλύτερες επιδόσεις, χαμηλότερη κατανάλωση και καλύτερη θερμική συμπεριφορά.



Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Qualcomm ίσως στραφεί στο N2P node, μια βελτιωμένη εκδοχή του βασικού N2, επειδή, σύμφωνα με διαρροές, η Apple έχει “κλειδώσει” μεγάλο μέρος της πρώτης παραγωγής N2. Το Elite Gen 6 Pro φαίνεται να είναι το μοντέλο που θα “χτυπήσει” τις πιο premium Android συσκευές.



Φημολογείται ότι θα έχει πιο ισχυρούς CPU πυρήνες, μεγαλύτερη GPU, περισσότερη cache και υποστήριξη για LPDDR6 RAM και UFS 5.0, κάνοντάς το ιδανικό για συσκευές που θα ανταγωνίζονται τα επόμενα iPhone Pro. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι θα αλλάξει τη διάταξη των πυρήνων για καλύτερη ισορροπία απόδοσης και μπαταρίας. Ακόμα τίποτα δεν είναι επίσημο, αλλά αν ισχύουν οι διαρροές, τότε η Qualcomm ετοιμάζει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανανεώσεις στη σειρά Snapdragon των τελευταίων ετών και το 2026 δείχνει ήδη πως θα είναι χρονιά με πολλές ανατροπές στα Android flagships.



