2025-11-21 08:17:36
Φωτογραφία για Το Snapdragon 8 Elite Gen 6 ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΜΕ 2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ Η Pro ΘΑ..ΠΕΤΑΕΙ
Σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που διαρροές που συγκέντρωσε το Wccftech, φαίνεται πως η Qualcomm ετοιμάζεται να κάνει μεγάλη στροφή στα flagship chip της και αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το Snapdragon 8 Elite Gen 6 δεν θα έρθει μόνο σε μία έκδοση, αλλά σε δύο: μια βασική και μια πιο “δυνατή” Pro. Και οι δύο εκδόσεις αναμένεται να βασίζονται στη νέα 2nm τεχνολογία της TSMC, που από μόνη της σημαίνει καλύτερες επιδόσεις, χαμηλότερη κατανάλωση και καλύτερη θερμική συμπεριφορά. 

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Qualcomm ίσως στραφεί στο N2P node, μια βελτιωμένη εκδοχή του βασικού N2, επειδή, σύμφωνα με διαρροές, η Apple έχει “κλειδώσει” μεγάλο μέρος της πρώτης παραγωγής N2. Το Elite Gen 6 Pro φαίνεται να είναι το μοντέλο που θα “χτυπήσει” τις πιο premium Android συσκευές. 

Φημολογείται ότι θα έχει πιο ισχυρούς CPU πυρήνες, μεγαλύτερη GPU, περισσότερη cache και υποστήριξη για LPDDR6 RAM και UFS 5.0, κάνοντάς το ιδανικό για συσκευές που θα ανταγωνίζονται τα επόμενα iPhone Pro. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι θα αλλάξει τη διάταξη των πυρήνων για καλύτερη ισορροπία απόδοσης και μπαταρίας. Ακόμα τίποτα δεν είναι επίσημο, αλλά αν ισχύουν οι διαρροές, τότε η Qualcomm ετοιμάζει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανανεώσεις στη σειρά Snapdragon των τελευταίων ετών και το 2026 δείχνει ήδη πως θα είναι χρονιά με πολλές ανατροπές στα Android flagships.

Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ό,τι αξίζει» στην Αντίπαρο με την Ίνα Ταράντου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ό,τι αξίζει» στην Αντίπαρο με την Ίνα Ταράντου
STOP ΣΤΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΑΤΑ pop-ups ΤΩΝ cookies ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
STOP ΣΤΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΑΤΑ pop-ups ΤΩΝ cookies ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί ο χρυσός θα πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ
Γιατί ο χρυσός θα πετάει από ρεκόρ σε ρεκόρ
Snapdragon X2 Elite Extreme: 5 GHz, ΜΕΧΡΙ 18 ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 80 TOPS για PCs
Snapdragon X2 Elite Extreme: 5 GHz, ΜΕΧΡΙ 18 ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 80 TOPS για PCs
Το Snapdragon X2 Elite ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΣΧΥ ΜΕ 18 πυρήνες και 64GB RAM
Το Snapdragon X2 Elite ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΣΧΥ ΜΕ 18 πυρήνες και 64GB RAM
Ο Xring 01 ΕΝΑΝΤΙΟΝ Apple A18 και Snapdragon 8 Elite ΣΤΗ ΜΑΧΗ των ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ!
Ο Xring 01 ΕΝΑΝΤΙΟΝ Apple A18 και Snapdragon 8 Elite ΣΤΗ ΜΑΧΗ των ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ!
Η Qualcomm ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Snapdragon G Series 2025 ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ gaming
Η Qualcomm ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Snapdragon G Series 2025 ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ gaming
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Από αύριο τα νέα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας
Από αύριο τα νέα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας
Συντάξεις: Τα παράθυρα για έξοδο πριν τα 62 - Τι ισχύει για μητέρες, γυναίκες, άνδρες, βαρέα - Πλήρης ασφαλιστικός Οδηγός με πίνακες και παραδείγματα
Συντάξεις: Τα παράθυρα για έξοδο πριν τα 62 - Τι ισχύει για μητέρες, γυναίκες, άνδρες, βαρέα - Πλήρης ασφαλιστικός Οδηγός με πίνακες και παραδείγματα
Βέλγιο: 418.000 επιβάτες εγγράφηκαν στο Train+ pass τον πρώτο μήνα.
Βέλγιο: 418.000 επιβάτες εγγράφηκαν στο Train+ pass τον πρώτο μήνα.
Τρένο στην Ουγγαρία αναγκάστηκε να σταματήσει μετά από υπερχείλιση τουαλέτας που είχε χυθεί σε βαγόνι!
Τρένο στην Ουγγαρία αναγκάστηκε να σταματήσει μετά από υπερχείλιση τουαλέτας που είχε χυθεί σε βαγόνι!
Τα εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης τροφοδοτούν τη διασύνδεση και την παγκόσμια οικονομία
Τα εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης τροφοδοτούν τη διασύνδεση και την παγκόσμια οικονομία