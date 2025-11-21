2025-11-21 07:29:08
Φωτογραφία για Συντάξεις: Τα παράθυρα για έξοδο πριν τα 62 - Τι ισχύει για μητέρες, γυναίκες, άνδρες, βαρέα - Πλήρης ασφαλιστικός Οδηγός με πίνακες και παραδείγματα
Το κύμα μαζικής φυγής στη σύνταξη που καταγράφεται φέτος προοιωνίζεται ένα νέο ρεκόρ αποχωρήσεων, που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αναμένεται ότι θα προσεγγίσουν τις 220.000 έως το τέλος του 2025, καθώς υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο κατατίθενται περίπου 18.000 νέες αιτήσεις ανά μήνα.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΕίναι ενδεικτικό ότι έως και τον Οκτώβριο είχαν υποβληθεί σχεδόν 190.000 sidirodromikanea
Βέλγιο: 418.000 επιβάτες εγγράφηκαν στο Train+ pass τον πρώτο μήνα.
Από αύριο τα νέα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας
Από αύριο τα νέα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας
Από αύριο τα νέα δρομολόγια του Προαστιακού Αθήνας
